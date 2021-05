Ricky Rubio impulsa un proyecto de ayuda al tratamiento oncológico en niños

Barcelona, 18 may (EFE).- El proyecto 'I am Ready' (Estoy Preparado) impulsado por la Ricky Rubio Foundation, Nixi for Children y el Servicio de Oncología Radioterápica de Vall d'Hebron cuenta con la realidad virtual para que los niños conozcan el entorno donde recibirán los tratamientos y estén más relajados durante las sesiones.

Un vídeo de realidad virtual en cuyo guion han participado el mismo Ricky Rubio, profesionales del Servicio de Oncología Radioterápica y pacientes y familias explicando sus experiencias será el centro del proyecto.

Cada año se tratan en el Servicio de Oncología Radioterápica más de 80 niños. El niño acude diariamente entre unas 4 y 6 semanas para recibir el tratamiento de radioterapia. En este sentido, la preparación antes de un tratamiento es clave para evitar la ansiedad o el miedo de los más pequeños.

Ese será el objetivo de 'I Am Ready' y que se implementará por primera vez en el Hospital Universitario Vall d'Hebron de Barcelona. Se trata de evitar los estados de ansiedad y trastornos similares que sufren los pacientes pediátricos ante los tratamientos de radioterapia.

Es una experiencia de realidad virtual preparatoria, que combina imágenes reales 360º con un personaje de animación 3D (Nixi), que ya se aplican con eficacia clínicamente probada en los preoperatorios de múltiples hospitales de España.

Los niños y niñas reciben, antes de su tratamiento, un kit donde encontrarán el vídeo, un visor de realidad virtual y el librillo, diseñado para ayudar a los más pequeños a expresar sus sentimientos a través del juego y la creatividad.

Ricky Rubio destaca que, 'tan importante como el tratamiento y la recuperación es la preparación y, por eso, este nuevo proyecto puede ser un éxito'.

'Creo que es un proyecto que está hecho con el corazón, usando la tecnología para ayudar a no tener miedo en una situación complicada', añade el internacional español.

'I'm Ready' ofrece tres experiencias de realidad virtual distintas: 'Mi primer tratamiento de Radioterapia', 'Un entreno con Ricky' y 'Preparación para una operación'-

El propio Ricky Rubio ha aportado su parte, ya que el jugador de los Minnesota Timberwolves ha diseñado el vídeo en el que los niños podrán acompañarle en uno de sus entrenamientos.

El objetivo es que los niños sientan que se preparan para su tratamiento de radioterapia de una forma similar a la que Ricky se prepara en la previa de un partido importante de la NBA. EFE

1010560