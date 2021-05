Ricky Rubio: 'Quiero ver cuál será mi rol en el equipo para decidir'

Barcelona, 27 may (EFE).- El base español de los Minnesota Timberwolves Ricky Rubio ha dicho que, tras acabar la temporada con buenas sensaciones, quiere conocer su rol en el equipo para decidir su futuro.

Así lo manifestó en el acto de presentación del proyecto Community Team de la Fundación Ricky Rubio en El Masnou (Barcelona), su localidad, a la que vuelve con 'un poco de sabor agridulce por acabar la temporada antes de tiempo' y no conseguir una plaza en los playoffs de la NBA.

'De momento tengo un año más de contrato, hemos acabado con muy buenas sensaciones, pero quiero ver cuál será mi rol en el equipo para decidir, para preguntar si hay otras opciones o si me quedo', explicó anoche el jugador a la prensa.

Rubio, que calificó la temporada como 'una montaña rusa', aseguró que el equipo se muestra 'muy contento' por el ritmo del final de la temporada, que prevén mantener en el próximo año.

A pesar de acabar con buenas sensaciones, el base español lamentó que la pandemia y las lesiones marcaron especialmente al equipo en los primeros partidos.

'Tuve que hacer cuarentena porque estuve en contacto con un positivo, Juancho (Hernangómez), y en medio de la temporada estar diez días encerrado en casa es muy difícil, y tuvimos la mala suerte de que Karl-Anthony Towns y D'Angelo Russell estuvieron lesionados mucho tiempo y las victorias no llegaban', recordó.

Según Rubio, 'la irregularidad de la pandemia ha condicionado a jugadores y jugadoras', una situación que consideró que también ha llegado a la Final a Cuatro de la Euroliga de baloncesto.

'El Barça ha hecho una temporada muy buena y regular, pero cuando llegas a la Final Four es muy difícil, no hay favoritos cuando llegas y la irregularidad de la pandemia no ayuda a que los favoritos tengan ventaja, los cuatro equipos llegan con opción de ganar', ha agregado. EFE