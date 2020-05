Ridley Scott apuesta de nuevo por la televisión con proyectos en Apple y BBC

Los Ángeles (EE.UU.), 13 may (EFE).- Ridley Scott redoblará su apuesta por la televisión por medio de un acuerdo global de colaboración con Apple TV+ y con una adaptación para la británica BBC de la novela 'Great Expectations' de Charles Dickens.

En primer lugar, Scott ha llegado a un acuerdo general con Apple para desarrollar productos para la pequeña pantalla dentro de Apple TV+, la apuesta para el 'streaming' del gigante de la manzana.

Medios estadounidenses situaron este miércoles este acuerdo en el ámbito de 'las siete cifras', es decir, al menos un millón de dólares.

Scott dirigió para Apple el anuncio '1984', que sirvió para presentar el ordenador personal Apple Macintosh y que se convirtió en todo un hito dentro de la historia de la publicidad y también de la informática.

Por otro lado, Scott será productor ejecutivo de una adaptación televisiva de 'Great Expectations' de Charles Dickens para la BBC.

Esta serie limitada de seis episodios contará como guionista con Steven Knight, que creó 'Peaky Blinders' y que en el cine ha dejado su huella en cintas como 'Eastern Promises' (2007).

El actor Tom Hardy también será uno de los productores de 'Great Expectations', una labor detrás de las cámaras en la que ya fue compañero de Scott en las series 'A Christmas Carol' y 'Taboo'.

Aunque su carrera, sobre todo como director, ha estado principalmente vinculada al cine, Scott tiene una larga trayectoria dentro de la producción para televisión.

Series como 'The Terror', 'The Good Fight', 'The Good Wife', 'The Man in the High Castle' o 'Numb3rs' contaron con su aportación en la producción.

En cuanto a la gran pantalla, Scott está considerado como un maestro del cine contemporáneo gracias a películas como 'Alien' (1979), 'Blade Runner' (1982) o 'Gladiator' (2000).

Scott estrenó hace tres años su último trabajo hasta la fecha, 'All the Money in the World', que se vio rodeado de polémica debido a que Kevin Spacey fue reemplazado por Christopher Plummer con la cinta ya terminada tras las acusaciones de acoso y agresión sexual en contra del actor.

Ahora está trabajando en 'The Last Duel', una película que han escrito y protagonizarán Ben Affleck y Matt Damon. EFE

