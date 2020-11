Rigoberto Mendoza: 'Iría a unos Juegos Olímpicos hasta como aguador'

Rodrigo Corona

Chihuahua (México), 1 nov (EFE).- El baloncestista dominicano Rigoberto Mendoza tiene un sueño en su carrera que aún no cumple, asistir a unos Juegos Olímpicos con la selección de su país en los que aseguró iría hasta como aguador.

'Iría a unos Juegos Olímpicos hasta como aguador de la selección dominicana porque no es cualquier torneo, es algo que queda para la historia', reveló este domingo a Efe.

Sin embargo 'Rigo' reconoció que es complicado que República Dominicana consiga el pase a Tokio 2020, ya que para ello tendrá que ganar el torneo clasificatorio que se disputará en Serbia en 2021, en el que participarán además del país caribeño, el anfitrión, Nueva Zelanda, Puerto Rico, Italia y Senegal.

'Los Juegos Olímpicos era algo que siempre esperaba ver por televisión. Me gustaría asistir no sólo por jugar baloncesto con Dominicana, sino para ver todas las disciplinas', añadió el escolta de 28 años.

A pesar de lo difícil que para él consistirá en convertirse en la mejor selección de las seis que disputarán el pase a Tokio 2020 en Serbia, aceptó que tienen a su favor una mejoría que vio en su selección a partir de este año.

'Desde la primera ventana FIBA del año me di cuenta que la selección es un grupo diferente, más unido. Los jugadores se empeñan en hacer su trabajo, muchos de los que antes no quería estar ahora piden ser convocados', comentó Mendoza.

Antes de disputar el torneo en Serbia, República Dominicana encarará la segunda ventana FIBA de partidos clasificatorios para la AmeriCup 2022 a finales de noviembre en la que enfrentará a Cuba e Islas Vírgenes como locales en una burbuja en Punta Cana.

'Cuba e Islas Vírgenes son equipos a los que les ganaremos fácil porque tenemos el talento para vencerlos y ponernos en una mejor situación para la clasificación para la AmeriCup. En el grupo (C) los favoritos somos Canadá y nosotros', aseguró Mendoza.

Rigoberto Mendoza sabe que antes de pensar en su selección, tiene que cumplir con su objeto de salir campeón en México, en donde en dos finales disputadas no ha podido alzar el título.

A partir de este martes, Mendoza encarará el inicio de lo playoffs de la temporada 2020 con los Dorados de Chihuahua que enfrentarán a los subcampeones Fuerza Regia. Ésta podría ser una de las últimas oportunidades de 'Rigo' para alzar el título en México, porque está contemplado para formar el roster de los Capitanes que debutarán en la G-League de la NBA.

'En México ya he demostrado todo, fui nombrado Jugador Más Valioso (en la temporada 2018-2019) y llegué a finales, pero aún no se me da el título. Vine a Dorados a demostrar que no quería ser protagonista cada noche, sino con el mensaje de hacer mejores a mis compañeros y que ellos me hagan mejor a mí', concluyó.EFE