Rins afirma que 'ha sido una carrera buena en un fin de semana complicado'

Madrid, 9 ago (EFE).- El español Alex Rins (Suzuki GSX RR), que llegó a la República Checa con muchas molestias todavía en su hombro lesionado, explicó que para él 'ha sido una carrera buena para nosotros en un fin de semana complicado, de pocas vueltas para reservar el hombro del dolor'.

'Hemos de estar contentos con el resultado, con una gran salida y una muy buena gestión de los neumáticos, aunque al final se me ha escapado la tercera posición por muy poco, pero hay que estar contentos', destacó Rins.

'Este año puede ser una oportunidad buena pues antes sólo se hablaba de Márquez, Lorenzo, Rossi y Pedrosa, así que hay aprovechar y dar guerra y espectáculo', afirma Rins, quien reconoce que no sabe cuántos puntos le sacan sus rivales 'no sé cuánto me sacan. ¿40? Son puntos en un campeonato tan corto y con carreras tan juntas'.

'Puedo asegurar que no estoy al ciento por ciento y he acabado cuarto esta carrera, en Jerez sufrí mucho para ser décimo y no he podido demostrar todo mi potencial y todo lo que he trabajado este confinamiento en casa, porque al segundo día me hice la lesión, pero poquito a poco vamos hacia delante, sintiendo menos dolor y desde luego que llegaremos', recalcó el piloto de Suzuki. EFE