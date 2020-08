Rins asegura que 'sentía que podía rodar más rápido'

Madrid, 16 ago (EFE).- El español Alex Rins (Suzuki GSX RR), que no pudo terminar el Gran Premio de Austria de MotoGP al sufrir una caída cuando había accedido al liderato de la carrera aseguró que 'tenía ganas de pasar a Dovizioso, porque sentía que podía rodar más rápido'.

'En la segunda carrera me he sentido mucho más cómodo que en la primera, he podido adelantar más cómodo y una vez que me he puesto segundo, tenía ganas de pasar a Dovizioso, porque sentía que podía rodar más rápido', recuerda Rins.

'Cuando lo he intentado en la curva seis he perdido el tren delantero y no lo he podido salvar, iba muy bien y me sentía para ganar la carrera y esa sensación no la he tenido muchas veces en MotoGP; ha sido una lástima pero lo positivo es que estábamos ahí las dos Suzuki, Joan ha acabado en el podio y tenemos otra carrera la semana que viene', continúa el piloto de Suzuki.

'El error ha sido intentar parar la moto con más ángulo, lo hemos visto en la telemetría luego que estaba mucho más inclinado que en la vuelta anterior y eso me ha hecho perder la moto', lamentó Rins, quien dijo que 'ésta no la he podido salvar, pero venía de salvar una parecida dos curvas antes'.

'Dovizioso ha gestionado muy bien su carrera y su velocidad. Él tenía la potencia y cuando ha querido ha apretado y se ha escapado. Y ya está. Yo he intentado pasarle para ponerme delante y tirar, pero no ha podido ser', comentó el piloto de Suzuki.

En cuanto a la situación del campeonato, Alex Rins ha dicho que 'tal cuál están las cosas en este inicio de temporada, cualquiera se puede llevar el Mundial, todo está muy apretado y yo estoy a 48 puntos, siento que todavía estoy en la pelea y que puede pasar cualquier cosa'.

Y, del accidente, Alex Rins explicó que no había visto las imágenes 'porque he visto todo en primera persona, estaba detrás de ellos y he sentido miedo'.

'La moto no se ha parado en las defensas y ha ido directo a por las Yamaha. Vale que seamos pilotos y estamos acostumbrados a esto, y cuando salimos de nuevo a carrera no lo pensamos mucho, pero pregunta a cualquier piloto de Moto3 a ver qué piensa de estas situaciones', comentó Rins.

'No creo que Austria sea más peligroso ya que cada circuito tiene lo suyo, por ejemplo, venimos de Brno, donde las escapatorias no son muy grandes y hemos pedido el re-asfaltado y ampliar la distancia con los muros pero al final, si te pones a mirar, todos los circuitos tienen puntos críticos. Austria está ahí, ahí' dijo Rins. EFE