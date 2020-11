Rins cree haber dado 'un paso adelante a nivel de 'grip''

Redacción deportes, 13 nov (EFE).- El español Alex Rins (Suzuki GSX RR) logró la novena posición en la primera jornada de entrenamientos para el Gran Premio de la Comunidad Valenciana de MotoGP y dijo que ha dado 'un paso adelante a nivel de 'grip' (adherencia) pero hay que seguir trabajando'.

'Ha sido un día productivo para nosotros, en el que hemos probado muchas cosas de la puesta a punto de suspensiones que nos hubiese gustado probar el fin de semana pasado, pero no pudimos por el tiempo', lamentó Rins.

Sobre el ambiente en el equipo, Alex Rins señaló: 'Es muy agradable, no hay malos rollos, que es lo importante, y podría haber habido malos rollos, me refiero a que cuando en un equipo los dos pilotos se están jugando el Mundial, hay muchísima más tensión, pero puedo decir que este año aquí en Suzuki se ha gestionado bastante bien esa tensión'.

'Yo estoy bastante tranquilo, porque confío en que tenemos una buena moto y una buena base, lo hemos demostrado ya y quizá eso me hace estar tan tranquilo, pero no hay que descartar que antes de las carreras me ponga un poco nervioso, aunque confío mucho en mi moto y en el equipo, y eso me ayuda a poder dar mi ciento por ciento en pista', añadió.

Al referirse a las posibilidades de su compañero Joan Mir, el piloto de Suzuki dijo: 'Todo dependerá de cómo salga él en parrilla, si consigue hacer una buena clasificación y está delante, probamos a tirar y está ahí, no tiene que ponerse más nervioso'.

'En cambio, si se ve un poco más atrás y no tiene esta pequeña ventaja de salir delante, podría llegar a ponerse nervioso, pero yo en su lugar, con 37 puntos de ventaja, dentro de lo que cabe estaría bastante tranquilo', comentó Rins.

'Creo que un punto fuerte que tiene Joan respecto a mí puede ser la frenada. Es un buen frenador y es capaz de soltar frenos y atacar la curva muy rápido, creo que mi punto fuerte o mejor respecto a él, que puede ser que venga también de la experiencia de años atrás, quizá sea la gestión de la carrera, de los neumáticos, de la electrónica... Pero hay muy pocas diferencias y los dos estamos muy arriba', destacó Alex Rins.

'Obviamente me gustaría a mí llevar el título a Suzuki, porque este es mi cuarto año con ellos, pero por los infortunios que hemos ido teniendo esta temporada se nos ha complicado un poco, si bien vamos a darlo todo y si no podemos llegar el primero, intentaremos acabar segundos o terceros', señaló. EFE