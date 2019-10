Rins dice no recordar unas condiciones tan difíciles

Phillip Island (Australia), 26 oct (EFE).- El español Alex Rins (Suzuki GSC RR) dijo no recordar unas condiciones tan difíciles 'con frío, viento y lluvia, todo tan difícil, no', comentó el piloto, que destacó que 'al final lo que se ha decidido por mayoría es que no se salga por seguridad'.

'Lo que no tiene mucho sentido es que nosotros hayamos cancelado los entrenamientos y Moto2 y Moto3 los hayan hecho, lo que me preocupa es la carrera y si hemos cancelado hoy por estas condiciones, ¿qué pasará mañana?', se preguntó Rins.

'Yo he salido por la mañana y para mí las condiciones estaban peor que por la tarde, hacía más frío, con el mismo viento, pero más frío', aseguró Rins.

'Esta mañana, en la primera salida, me he ido fuera de la pista en la primera curva porque no me esperaba que el viento me sacara fuera', continuó Rins.

'A la que salimos de las curvas con tantos caballos, la moto se levanta de delante y creo que no podríamos abrir gas a fondo y soltar el embrague, por la rueda en el aire', afirmó.

'Si es una carrera en grupo, habrá que tener cuidado y ver de dónde son las rachas de viento y no quedarse muy por fuera en la primera curva, para que no pase lo que ha pasado con Oliveira. Es muy complicado', aseguró Alex Rins, quien señaló que 'puede ser una carrera en grupo. En el único entrenamiento seco Maverick ha demostrado estar un paso por delante comparado con los demás'. EFE