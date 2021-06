Rins: Estoy bien, pero hasta que no pruebe la MotoGP no lo sabremos

Sachsenring (Alemania), 17 jun (EFE).- El español Alex Rins (Suzuki GSX RR) llega a Alemania después de superar la lesión que se produjo en la jornada previa al inicio de la carrera de Cataluña, pero señaló se encuentra 'bien'.

'Ha sido una semana intensa, recuperándome y tratando de llegar lo mejor posible de la mano, y la verdad es que estoy bien, pero hasta que no pruebe la MotoGP no sabremos cómo estoy', añadió.

'Me siento bien, con un poquito de dolor y si bien no consigo estar al ciento por ciento, vamos a darlo todo, aunque noto un poquito de molestia, sobre todo en las frenadas, pero el domingo pasado me probé con una moto pequeña y noté un poco de dolor. Ahora han pasado los días y habrá mejorado', dijo esperanzado.

Alex Rins recordó, crítico, sobre su accidente: 'Me caí mientras iba escribiendo un mensaje importante -en el teléfono móvil-, a pesar de que tenemos que estar lejos del teléfono cuando estamos conduciendo, porque cuando coges el móvil aunque sea para mirar la hora o mandar un mensaje y prestas atención al móvil, no se la prestas a los otros coches o a la calle'.

'Sin duda, es duro. Pero prefiero chocar con una furgoneta, como me pasó, que golpear a otra persona. Imagina si hubiese habido gente por allí y no la furgoneta, habría sido incluso peor', recalcó al respecto el piloto de Suzuki.

En 'modo competición', Alex Rins aseguró que afronta estos dos fines de semana de carreras con el objetivo que tenía al principio del campeonato, 'salir, ganar, estar ahí y pelear al máximo'.

'Desde luego que ahora no llegamos al ciento por ciento, así que probaré a ver cómo está la mano en los primeros libres y confío en que no me va a doler mucho y que pueda completar las vueltas que nos marquemos en el programa o que hacemos normalmente, confío en que podré estar bien y podré rodar, aunque sea con dolor', insistió Rins.

'El objetivo no es ganar el campeonato, pero sí que lo es', afirmó Alex Rins, y aclaró: 'Lo que quiero decir, es que a principio de temporada sí que empezamos muy fuertes e íbamos a por todas, pero ahora vengo de bastantes carreras cayéndome y después de una lesión, así que me lo tomo diferente pero con esas mismas ganas'.

'Ahora va a ser ir carrera a carrera, disfrutar como estábamos haciendo a finales del año pasado, que me sentía bien pilotando la moto y probaremos unas cosas de puesta a punto que no pudimos probar en Montmeló, una moto más parecida a con la que gané el año pasado en MotorLand', explicó el piloto de Suzuki. EFE