Rins no está al ciento por ciento pero se siente bien

Madrid, 6 ago (EFE).- El español Alex Rins (Suzuki GSX RR) continúa con su proceso de recuperación tras la luxación en el hombro que sufrió en Jerez, pero señaló, en vísperas de Gran Premio de la República Checa, que se siente 'bien, mejor que en Jerez'.

'No estoy al ciento por ciento, pero la última semana en Andorra estuve dos veces al día en el fisioterapeuta para intentar recuperarme antes de llegar aquí y me siento mucho mejor, no puedo decir un porcentaje, porque eso lo comprobaré mañana después del primer libre, pero tengo confianza en encontrarme bien este fin de semana', dijo.

'Este circuito tiene menos dificultad que Jerez en cuanto a curvas a derechas, pero veremos qué tal', explica Rins.

Sobre la premura para regresar a la competición, habitual en casi todos los pilotos, dijo: 'nosotros hacemos lo que más nos gusta y desde luego que mucha gente cree que nosotros encima de la moto nos divertimos y lo pasamos bien. Es así, pero no es así todo el tiempo'.

'Incluso cuando no tienes ninguna fractura y estás bien, en todo momento no disfrutas encima de la moto pues hay momentos en los que lo pasas mal, sufres para ir más rápido e ir en moto no es dar gas y ya está, es una sensación de volver encima de la moto, de ir rápido, de sentir la velocidad y aquí en el circuito, en segunda marcha llegamos a 200 km/h., en la calle no se puede correr y eso libera esta sensación de adrenalina', reconoce el piloto de Suzuki.

'Mi relación con Suzuki es genial, tanto con Davide como con Japón y no voy a decir que no fueran partidarios de que no corriera, pero en todo momento me han dejado elegir a mí. Se agradece. Demuestra que tienen mucha confianza en ti, sea para correr o no', remarca Rins sobre su 'necesidad' de volver a competir.

Y ya al referirse a su lesión, muy parecida a la que tuvo en su momento Marc Márquez, Alex Rins explicó: 'Lo hablamos con el doctor Mir y la doctora Marlet y la verdad es que tampoco pregunté, porque cada cuerpo es diferente, pero por lo que tengo entendido, uno de los problemas que ha tenido Marc e incluso Álex, es que más de una vez se les ha salido el hombro. Entonces, es como que los ligamentos y los tendones están mucho más dados de sí, así que hay más espacio para que se salga el hombro'.

'Me dijeron que había un 70%-80%-88% de posibilidad de que en una caída mala se me volviera a salir y como ahora no estoy al ciento por ciento, inconscientemente me costará llegar a una curva y tirarme con los ojos cerrados pero a medida que vaya recuperando la fuerza y el músculo en el hombro, no voy a pensar en 'No entres tan rápido, no vaya a ser que te caigas', resaltó Rins. EFE