Riquelme: Estamos armando el mejor equipo para tratar de ganar Libertadores

Villarreal (Castellón, España), 27 abr (EFE).- El exfutbolista argentino Juan Román Riquelme, vicepresidente del Boca Juniors, dijo este martes que el club porteño está confeccionando el 'mejor equipo posible' que le permita pelear por el título de la próxima edición de la Copa Libertadores.

Riquelme hizo estas declaraciones en una charla telemática organizada por el Villarreal con jugadores que participaron en la histórica semifinal de la Liga de Campeones del equipo amarillo con el Arsenal inglés hace quince años y en la que también participaron su compatriota Rodolfo Martín Arruabarrena, el uruguayo Diego Forlán y el hispano-brasileño Marcos Senna, así como Robert Pires, entonces en las filas del conjunto inglés y que posteriormente jugó en el Villarreal.

“Estoy bien, en una nueva etapa y estoy un poco entretenido. Me he metido otra vez en Boca y estoy feliz por ello. Estamos armando el mejor equipo posible, con la idea de jugar bien, competir y de poder estar cerca de ganar la Copa Libertadores. Es una cosa nueva para mí, está relacionado con el fútbol y la verdad es que me hace bien”, dijo durante la charla.

Juan Román Riquelme, que militó en el Villarreal de 2003 a 2006, dijo que es 'divertido' ser vicepresidente de su club porque le permite estar cerca de él. 'En este cargo lo estoy pasando bien, la gente me quiere y me ayuda mucho. Estamos con mucha ilusión de poder hacer grandes cosas', manifestó el exjugador internacional argentino, que también jugó durante una temporada en el Barcelona.

Además, Riquelme aseguró que en su vida hay dos equipos. 'Soy bostero, hincha de Boca desde pequeñito lo primero y después de lo que viví en el Villarreal, soy hincha del Villarreal', finalizó.

El Villarreal y el Arsenal se vuelven a citar en una semifinal desde el próximo jueves, en esta ocasión en la Liga Europa, que se abrirá en el feudo del equipo español. EFE

