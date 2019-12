Riquelme, sobre Boca: 'Los últimos 5 años fueron los peores de la historia'

Buenos Aires, 4 dic (EFE).- Juan Román Riquelme, el ídolo máximo de Boca Juniors y candidato a vicepresidente segundo del club por la oposición, dijo este miércoles que 'los últimos cinco años' fueron 'los peores de la historia' del xeneize en el aspecto deportivo.

'Los últimos cinco años son los peores de la historia de nuestro club. Estoy hablando desde lo futbolístico, no me estoy metiendo en lo otro. Estamos preocupados por nuestro club', dijo Riquelme al canal América.

'Amo a mi club. Nosotros en lo deportivo podemos ayudar y mis compañeros también. Es lo que queremos hacer. Deportivamente no estamos bien. Es importante para nosotros ganar', añadió.

El excentrocampista de Boca, Argentinos Juniors, el Villarreal y el Barcelona es candidato a vicepresidente segundo de la lista que encabeza el opositor Jorge Amor Ameal, que lidera las encuestas.

Riquelme y Ameal cuentan con el apoyo de otras glorias del club, como Sebastián Battaglia, Marcelo Delgado y Raúl Cascini.

De ganar, el excentrocampista estará a cargo del fútbol, 'desde la primera hasta el fútbol femenino'.

También se refirió a las críticas que recibió de Diego Maradona, con quien jugó en Boca Juniors y tuvo un enfrentamiento cuando 'Pelusa' fue nombrado seleccionador de Argentina.

'Fuimos compañeros en el '97. Tuve la suerte de disfrutar del futbolista más grande del mundo junto con (Lionel) Messi. Después lo que haga con su vida y diga no me interesa. No me meto en lo que hace ni en lo que dice', afirmó.

Además, aseguró que Carlos Tevez, el jugador más emblemático del plantel actual, 'todavía puede darle mucho al club'.

'Tiene que recuperar la alegría de jugar. Salimos de lugares humildes y cuando nos sentimos en esos lugares, sacamos ventaja. Si él recupera la alegría de jugar como cuando era chiquito saca ventaja. Esperamos ganar. A Tevez lo quiero siempre', indicó. EFE