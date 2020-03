Riu anuncia cierre paulatino de hoteles en México por COVID-19

Cancún (México) 19 mar (EFE).- La cadena española Riu anunció este jueves el cierre paulatino de hoteles en México debido a las medidas por la pandemia de COVID-19 y la enorme afectación al turismo causada por las restricciones a viajar impuestas por varios países.

Por medio de un comunicado de prensa dieron a conocer que esperan mantener en operación uno o dos hoteles en cada uno de los destinos donde tienen presencia en el país, es decir, Cancún, Playa del Carmen, Costa Mujeres, Los Cabos, Mazatlán, Nuevo Vallarta y Guadalajara.

'Riu ha creado un gabinete de crisis para tomar decisiones de forma diaria ante una situación que cada día requiere de un análisis y toma de decisiones específicos. De momento, la previsión es que con el paso de los días y ante la reducción del flujo de mercados, los hoteles de Riu en México vayan cerrando de forma paulatina, dependiendo de las necesidades ocupacionales del momento', indicó la empresa en un comunicado.

En estos hoteles recibirán a los viajeros que ya tenían viajes programados y 'no han podido o no han querido' cancelar, o que no puedan regresar a su país de origen por las restricciones de vuelo que han impuesto varias naciones.

De acuerdo con la oficina de Comunicación México, Caribe y América Latina la medida se toma por la baja de turistas y las afectaciones directas que hay en el sector turístico que han tenido que cancelar las actividades debido al bajo flujo de viajeros por la pandemia de COVID-19, que en México registra 118 casos y un muerto.

'La paralización de los mercados de todo el mundo ha llevado a nuestros hoteles a una situación de operación con muy bajas ocupaciones y a tomar decisiones de cierres de hoteles, ajustando la operación a la realidad del mercado en estos momentos', señala el comunicado.

La cadena Riu tiene 20 hoteles, distribuidos principalmente en Cancún y Riviera Maya, lo que representa 11.531 habitaciones, con una plantilla de más de 10.000 empleados.

El suroriental estado mexicano de Quintana Roo, donde se ubican los principales destinos turísticos de México, como Cancún y Riviera Maya, concentran la mayor parte de la inversión turística de las empresas españolas.

El estado tiene actualmente alrededor de 100.000 habitaciones hoteleras y se estima que alrededor de 6 de cada 10 cuartos hoteleros están en manos de grandes cadenas españolas como Grupo Piñero -propietario de los Hoteles Bahía Príncipe-, Grupo Iberostar, Meliá Hoteles Internacional, Barceló, Oasis, Palladium, Occidental, Sandos, BlueBay, Princess, Catalonia, H10, Sirenis, HM, Excellence, y Riu Hoteles.

La zona más afectada hasta el momento por la falta de turistas es la Riviera Maya, ya que gran parte de sus turistas provenían de Europa.

Muchos de los centros de hospedaje que operan en la zona ya han dado a conocer a sus empleados las primeras medidas que implican el despido de los trabajadores de reciente ingreso, así como vacaciones y permisos anticipados para los trabajadores con más antigüedad. EFE