River rescata un punto de Rosario y Boca-Newell's se suspende por lluvia

Buenos Aires, 28 nov (EFE).- El campeón River Plate igualó 2-2 con Rosario Central en el estreno del título conseguido con tres jornadas de antelación, mientras que Boca Juniors no pudo jugar como local este domingo ante Newell’s Old Boys porque su cancha de la Bombonera no resistió las intensas lluvias y quedó anegada.

Este domingo por la tarde, en el Estadio Gigante de Arroyito, Rosario Central y River Plate brindaron un gran espectáculo que terminó 2-2 con dos tantos de Marco Ruben para el local y un doblete de Agustín Palavecino para la visita.

Con estas dos dianas Ruben se transformó en el máximo goleador histórico del club rosarino superando la marca de Waldino Aguirre y alcanzando las 99 conquistas con la casaca auriazul.

Sin embargo, luego llegó Palavecino para redondear su mejor actuación desde su llegada a River desde Cali para convertir por duplicado y darle el empate al Millonario, que venía de consagrarse campeón el último jueves ante Racing en su estadio, el Monumental de Núñez.

Con la incertidumbre de la continuidad o no del técnico Marcelo Gallardo para el año próximo, River, además de buscar cosechar la mayor cantidad de puntos posibles en este torneo, se prepara para la disputa de un nuevo título el 18 de diciembre cuando enfrente a Colón -campeón de la Copa de la Liga del primer semestre- en el denominado Trofeo de Campeones.

Otro de los partidos de la jornada dominical era la presentación de Boca ante Newell’s Old Boys que se vio truncada por el anegamiento que sufrió el campo de juego de la Bombonera que obligó al árbitro Patricio Loustau a suspender el partido, que se disputará este lunes en horario nocturno.

Para el equipo que conduce Sebastián Battaglia estas tres fechas resultan decisivas en la búsqueda de una plaza directa para la Copa Libertadores del año próximo, mientras espera la final de la Copa Argentina, la última posibilidad de cosechar un título en este 2021.

Los otros resultados de este domingo registraron el empate 1-1 de Defensa y Justicia con Colón y la victoria por 3-0 de Argentinos Juniors ante Gimnasia y Esgrima La Plata.

El sábado, en el comienzo de esta 23º jornada, Estudiantes se impuso por 1-0 a Vélez Sarsfield, el escolta Talleres venció por 2-0 a Aldosivi y Godoy Cruz doblegó a domicilio por 0-3 a Patronato.

Este lunes, además del reprogramado Boca-Newell’s Old Boys habrá otros duelos con Racing-Lanús y Platense-Huracán, mientras que el martes jugarán San Lorenzo-Sarmiento de Junín y Banfield-Independiente. EFE

