Rob Page: 'El segundo gol cambió el rumbo partido y había falta'

Bruselas, 26 jun (EFE).- El seleccionador de País de Gales, Rob Page, consideró que la derrota en octavos de final contra Dinarmarca (0-4) estuvo marcada por un segundo gol que cambió el partido y que, según el técnico, no debió subir al marcador por falta.

'El segundo gol, tan pronto en la segunda mitad, cambió el rumbo del partido y, aunque es amargo decirlo, para mí había falta sobre Kieffer Moore', dijo Page en conferencia de prensa tras el encuentro.

El capitán de Gales, Gareth Bale, protestó el tanto en el campo y al salir del terreno de juego, en una corta entrevista con la BBC, dijo también que entendía que el árbitro debería de haber señalado falta sobre Moore al principio de la jugada.

'Imagino que el árbitro de dejó influir por los seguidores aquí, pero es lo que es. No tiene sentido ponerse excusas ahora. Es decepcionante, es todo lo que puedo decir', dijo Bale saliendo del Johan Cruyff Arena de Ámsterdam, donde los aficionados daneses eran clara mayoría.

Más allá de esa jugada, el seleccionador de Gales, dijo que el equipo siente 'frustración' por la derrota con goleada.

'Todos estamos decepcionados, heridos y no queríamos que nuestros seguidores vieran un marcador así' pero 'lo que han hecho este grupo de jugadores, teniendo en cuenta dónde están domésticamente, es un logro mayor', dijo Page.

'Los chicos han estado fantásticos en el torneo (...), tienen mucho mérito por lo que han hecho hasta esta noche', agregó.

Preguntado por los viajes de un lado a otro para disputar sus partidos, el seleccionador galés no se mostró entusiasta con la Eurocopa multisede.

'No entiendo el formato, si soy completamente sincero. Hemos estado viajando por toda Europa', señaló Page, que no aclaró su futuro y dijo que seguirá en el puesto mientras no le digan lo contrario. EFE