Robert De Niro se encuentra en Puerto Rico para un proyecto cinematográfico

San Juan, 20 ene (EFE).- El legendario actor estadounidense Robert De Niro se encuentra en Puerto Rico filmando una nueva película, según confirmó a Efe un miembro del equipo de producción.

El integrante del staff fílmico aseguró que el actor ganador del Oscar por 'The Godfather: Part II' (1974) y 'Raging Bull' (1980) ha 'negado a que se publique cualquier información' del filme, cuyo título se desconoce aún.

Un video colgado en la red social Instagram deja ver a De Niro en una escena de la película, cuya grabación es recogida por medios locales.

De Niro aparece vestido de policía o vigilante, en posesión de un arma de fuego mientras examina el cuerpo de una persona presuntamente muerta en un bosque de la isla.

De Niro se suma a otros reconocidos actores que han actuado en películas que se filman en Puerto Rico en los últimos dos años, entre ellos Al Pacino, quien ha participado junto al nacido el 17 de agosto de 1943 en Nueva York en películas como 'The Godfather: Part II', 'The Irishman' y 'Heat'.

Pacino, de 80 años y conocido por sus papeles en las reconocidas películas 'Scarface', 'Scent of a woman' y 'Carlito's Way', participó a principios de 2019 en el filme 'Axis Sally'.

La película, basada en un hecho real, trata sobre una talentosa mujer estadounidense de nombre Mildred Gillars, quien trabaja para una emisora de propaganda nazi durante la Segunda Guerra Mundial.

La captura de Axis y el juicio por traición en Washington tras el final de la guerra son los asuntos centrales de la cinta.

Varios meses más tarde, en julio de 2019, un edificio de apartamentos en la zona sanjuanera de Miramar se convirtió en uno de los escenarios para el rodaje de la película 'Force of Nature', que protagonizaron Mel Gibson, Kate Bosworth y Emile Hirsch.

'Force of Nature' es un filme de acción que refleja la historia de un exdetective que debe proteger a los residentes de un edificio que está siendo evacuado ante un huracán, mientras que varios criminales intentan llevar a cabo un robo.

No obstante, 'Midnight in the Switchgrass', el debut como director del productor Randall Emmett ('The Irishman'), tuvo que continuar su filmación en California (EE.UU.), tras interrumpirse en Puerto Rico por varios casos de la covid-19.

El principal ejecutivo de la productora local The Pimienta Film Company, Luillo Ruiz, explicó a Efe en aquel entonces que esta decisión se tomó luego de que en julio pasado, cuando se reanudó el rodaje en la isla tras detenerse en marzo, dos miembros del equipo de producción resultaron contagiados con el coronavirus SARS-CoV-2. EFE