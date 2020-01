Robert Farah da positivo por dopaje tras control realizado en octubre de 2019

Bogotá, 14 ene (EFE).- El tenista colombiano Robert Farah, campeón de dobles de los Abiertos de Wimbledon y Estados Unidos en 2019, dio positivo por boldenona en una muestra recogida durante un control que le realizaron el pasado 17 de octubre en Cali, por lo que no participará en próximo Abierto de Australia.

'En este momento me encuentro en Los Ángeles (EE.UU.) y no podré disputar el Abierto de Australia, evento para el cual me venía preparando desde diciembre. Hace unas horas la ITF (Federación Internacional de Tenis) me comunicó la presencia de boldenona en una prueba', aseguró Farah en un comunicado.

El deportista, de 33 años, manifestó que dos semanas antes de ese control le hicieron otro en Shanghái, que 'tuvo resultado negativo'.

'Y además fui testeado en por lo menos otras 15 ocasiones de manera aleatoria en el circuito internacional a lo largo del año con el mismo resultado negativo', añadió.

El tenista, que en la actualidad ocupa el primer lugar de dobles del ránking ATP junto a su compatriota Juan Sebastián Cabal, señaló que cree que el positivo por boldenona, un esteroide inyectable derivado de la testosterona que tiene propiedades anabolizantes, ocurrió por su presencia en la carne vacuna.

En noviembre de 2018, el presidente del Comité Olímpico Colombiano (COC), Baltazar Medina, envió una carta a los deportistas en la que les advierte de la presencia en la carne vacuna de boldenona y recordó que en caso de dar positivo en esta sustancia el Código Manual de Antidopaje establece una suspensión de cuatro años.

Por ello Farah aseguró: 'Con mi equipo y un grupo de asesores estamos indagando sobre los pasos a seguir en un proceso que pretendemos demuestre que nunca he utilizado algún producto que atente contra el juego limpio y la ética que caracteriza al deporte y especialmente al tenis, actividad que amo y a la que le debo mis momentos más felices'.

'Estoy tranquilo y confiado en los resultados de este proceso ya que siempre he actuado con rectitud y honestidad en mi vida', manifestó, y agregó: ' Trabajaré más fuerte que nunca para volver a las canchas en el menor tiempo posible'. EFE