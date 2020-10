Robert Lewandowski, elegido mejor delantero de la Liga de Campeones 2019-2020

Redacción deportes, 1 oct (EFE).- El polaco Robert Lewandowski, futbolista del Bayern Múnich, fue proclamado este jueves mejor delantero de la pasada edición de la Liga de Campeones en la ciudad suiza de Ginebra.

Al premio aspiraban también Neymar y Kylian Mbappé, ambos integrantes del París Saint-Germain.

Lewandowski se hace de esta manera con un galardón que ostentaba el argentino Leo Messi.

'Es difícil decir qué momento fue el mejor para mí. La final y todo lo que sucedió después fue algo especial. Pero también el partido de la fase de grupos contra el Tottenham o los cuatro goles en 16 minutos contra el Estrella Roja', apuntó.

'Ganar la Liga de Campeones significó mucho porque había perdido la final con el Borussia y me sentí muy decepcionado, muy triste. Me dije a mí mismo que no podía rendirme. Es algo con lo que soñaba de muy joven. Ahora conozco la sensación. Estoy muy contento y orgulloso de todo el equipo', añadió. EFE

1011208