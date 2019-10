Robert Moreno: 'Solo contemplo tres victorias en los partidos que quedan'

Estocolmo, 14 oct (EFE).- El seleccionador español, Robert Moreno, dijo hoy en vísperas de medirse a Suecia, que aunque solo falta un punto para certificar la clasificación a la Eurocopa 2020, no piensa en otra cosa que en ganar los tres encuentros que quedan.

'Nosotros también necesitamos ganar, porque quedar entre los seis mejores primeros te garantiza luego ser cabeza de serie. Solo contemplo tres victorias en lo que queda de clasificación' dijo en rueda de prensa en el estadio Friends Arena de Estocolmo.

Tras volver a visionar el partido del sábado en Noruega, en el que el equipo local empató en el descuento, Moreno aseguró que había quedado más satisfecho con la imagen de España, pero que no le 'llena' para lo que quiere de la selección.

'Atacamos ordenados para evitar sus salidas rápidas, pero no insistí lo suficiente en que presionáramos más, que fuéramos más agresivos. No fui capaz de transmitirlo', afirmó Moreno, descontento consigo mismo por hacer un último cambio demasiado defensivo.

El seleccionador español defendió la importancia de ser autocrítico para poder crecer y espera que no se repita mañana lo ocurrido en Noruega. 'No estoy contento con el perfil del último cambio. Me salió el espíritu defensivo y no me gusta. Tenía que haber sacado a alguien más ofensivo para evitar centros laterales. Hubiera dado mejor resultado'.

Moreno reconoció que hubo 'decepción' y 'duelo' en el vestuario por el empate en Oslo, que evitó el pleno de victorias, pero el equipo está ahora con concentración 'total' para ganar.

'La selección que quiero es la que visteis en los otros partidos, con posesiones largas, recuperando antes la pelota, moviéndola. Si entramos a pelear balones largos, vamos a perder, son superiores a nosotros', dijo.

El seleccionador español cree que fue la necesidad de puntuar de Noruega la que provocó el 'caos' en el partido, una situación en la que un entrenador tiene 'difícil' intervenir, y admitió que el resultado le cambia 'bastante' su idea sobre el equipo titular para mañana.

A Robert Moreno le caben Busquets y Rodri a la vez en el once titular, porque los buenos jugadores pueden jugar juntos 'siempre', y rechaza que el jugador del Barcelona esté un mal momento.

'Tenemos que atacar juntos y defender juntos. Si nos alejamos de eso, sufrirá, es una cuestión de contexto', dijo.

El seleccionador español lamentó la ausencia de Sergio Ramos por sanción porque aporta cosas distintas a otros y reveló que la decisión de quedarse en la concentración es del jugador.

La figura de Suecia es el seleccionador Jan Andersson, sostiene Moreno, quien cree que la mejor forma de evitar que se repita lo ocurrido en Oslo es 'ir ganando 0-3'. EFE