Robert Moreno también se acuerda de Luis Enrique en Mónaco

París, 10 ene (EFE).- El entrenador del Mónaco, el español Robert Moreno, se acordó este viernes del seleccionador español, Luis Enrique Martínez, de quien dijo que es la persona que le dio 'la oportunidad de ser profesional'.

En la rueda de prensa previa al partido que su equipo jugará contra el París Saint-Germain, los periodistas preguntaron a Moreno si podía servirse del ejemplo de la remontada que el Barcelona hizo contra el equipo de la capital francesa en la Liga de Campeones de 2017, en el que él era asistente de Luis Enrique.

'No creo que ese momento me sirva. Ahora es diferente, los jugadores son diferentes. Nosotros somos el Mónaco, no el Barcelona', dijo el exseleccionador, que aseguró que sería 'una falta de respeto' para sus nuevos jugadores hablarles de la remontada.

Moreno aseguró que en aquel momento era asistente del entrenador del Barça y se negó a especificar su papel concreto en aquella remontada para no entrar en colisión con Luis Enrique.

'No quiero hablar de eso. Tengo mucho respeto por Luis Enrique, es la persona que me dio la oportunidad de ser profesional. Si empiezo a explicar que hice esto o aquello, no estaría bien. Yo era su asistente y le ayudé en lo que me pidió', zanjó.

El técnico español, que debutará en el banquillo monegasco en el Parque de los Príncipes en liga, tras haber ganado su primer duelo en Copa de Francia, aseguró que su equipo tiene opciones frente al líder del campeonato.

'Ellos son muy fuertes pero nosotros también. Tienen grandes jugadores, un gran equipo, pero es un partido de fútbol, todo es posible. Tenemos una opción de ganar', señaló el entrenador, que sustituyó al portugués Leonardo Jardim en el banquillo del Principado.

Moreno aseguró haber tenido una buena relación con el brasileño Neymar cuando coincidió con él en el Barcelona, pero también con otros futbolistas del PSG, como Sarabia o Bernat, a quienes dirigió en la selección. EFE.