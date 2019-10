Roberto Alvarado revela que sueña con jugar en España, Holanda o Inglaterra

México, 22 oct (EFE).- El centrocampista Roberto Alvarado, del Cruz Azul de México, aseguró este martes que compatriotas como Hirving Lozano (Nápoli) o Jesús Corona (Oporto) lo inspiran a luchar para emigrar al fútbol de España, Holanda o Inglaterra.

'Me gustaría jugar en Europa, si hago las cosas bien en Cruz Azul y en selección se me va abrir las puertas para jugar alguna vez en España, Holanda o Inglaterra, pero para eso tengo que ser mejor cada día', aseguró Alvarado al finalizar la práctica de Cruz Azul.

El joven de 21 años está entre los prospectos que el seleccionador nacional Gerardo Martino mantiene entre los habituales en la renovación que lleva a cabo rumbo a la Copa Mundial de Catar 2022.

Alvarado aseveró que le da gusto que sus compatriotas triunfen en sus respectivos equipos.

'Motiva compartir con ellos cancha en la selección nacional y saber que les va bien en sus equipos y que puedo aprender de ellos en cada convocatoria. No dejo de soñar en que algún día voy a estar en el fútbol de Europa', sentenció.

De la situación que vive Cruz Azul, en el lugar 14 de la tabla del torneo Apertura, dijo que se debe a los puntos dejados en el camino.

'Lamentamos que dejamos ir algunos puntos importantes, pero ahora hay que pensar en lo que viene, no tiene caso lamentarse. Dejamos de hacer cosas en partidos importantes y solitos nos complicamos la calificación', explicó.

Roberto Alvarado llegó a Cruz Azul en el torneo de Apertura 2018, jugó 17 partidos de los cuales fue titular en 13 y anotó dos goles.

En el Clausura 2019 volvió a estar presente en 17 juegos, y estuvo entre los inicialistas en 16 y de nuevo colaboró con dos anotaciones.

En el presente torneo, Alvarado tiene 11 apariciones como titular en los 13 partidos que ha disputado y ya suma dos tantos.

'No empecé el torneo de la mejor manera pero ahora me siento cómodo con lo que me pide Siboldi', afirmó.

Cruz Azul visita este sábado al campeón Tigres en el estadio Universitario de Monterrey, Nuevo León.EFE