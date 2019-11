Roberto Bautista: 'Cuando le das vida al rival es difícil ganar'

Madrid, 19 nov (EFE).- Roberto Bautista, derrotado por Andrei Rublev en el primer duelo del enfrentamiento entre España y Rusia, de la fase de grupos de la Copa Davis, se mostró resignado tras su estreno en la competición, en el que desperdició las buenas ocasiones que tuvo para ganar el partido.

'Me ha faltado consolidar los 'breaks'. El partido se me ha escapado ahí. Cuando le das ese poco de vida al rival es difícil sacar adelante los partidos. He tenido dos roturas a favor en el tercer set y no he podido consolidarlos. Así es difícil', dijo el número dos del equipo español.

Bautista lamentó el acierto de Rublev en el tramo final del partido, en el desempate. 'Rublev al final estaba cansado y se ha dejado la mano sacando. Ha hecho siete saques directos. Ha querido jugar rápido y le ha salido bien', añadió.

A vueltas con los momentos clave del partido, con las roturas que no pudo consolidar, Roberto Bautista asumió que dejó escapar demasiadas opciones.

'He tenido demasiadas opciones de consolidar el partido. Cuando no las confirmas al final se escapan este tipo de partidos. He hecho méritos, he dejado todo en la pista pero el tenis es así de caprichoso', resumió Bautista, que se mostró confiado en poder dar la vuelta al enfrentamiento con Rusia.

'La verdad es que la sensación de jugar en Madrid ha sido increíble y el apoyo muy bueno. Ahora más que nunca lo necesitamos. Tenemos opciones de revertir la situación y hay que seguir adelante', concluyó el español. EFE.