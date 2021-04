Roberto Carlos: 'No es un adiós a la Liga'

Madrid, 24 abr (EFE).- Roberto Carlos, embajador del Real Madrid, descartó que con el empate cedido ante el Betis en el estadio Alfredo di Stéfano su equipo haya dicho adiós a LaLiga Santander y resaltó la dificultad de mantener un buen nivel jugando cada tres días.

'No es un adiós a la Liga, el esfuerzo ha sido máximo ante un grandísimo Betis. Ha sido un partido entretenido y quedan cinco partidos por jugar. Los jugadores lo han intentado pero hay partidos que pasan estas cosas', analizó en Movistar+.

'El Real Madrid juega cada tres días, es muy difícil mantener un nivel alto todos los partidos. Cansancio no creo porque cuando te pones esta camiseta das el máximo pero es normal que estén cansados, hay que descansar porque el martes tenemos un partidazo en Copa de Europa', añadió.

Para el brasileño el Betis tuvo un 'plan bueno' que provocó un atasco en el Real Madrid, que disfrutó de menos ocasiones de lo que es habitual. 'Lo hemos intentado pero hay que felicitar al Betis que ha hecho un partido muy correcto'.

Y no dejó ninguna queja por la acción del remate de Militao que dio en la mano de Miranda dentro del área rival y que el colegiado no interpretó como penalti. 'Siempre hay jugadas dudosas pero no podemos estar pidiendo para cambiar las cosas, hay que seguir con tranquilidad, respetando a los árbitros. Son cosas normales dentro del mundo del fútbol'.

Evitó Roberto Carlos hablar de la creación de la Superliga y todo lo que se ha sucedido desde su anuncio en los últimos días. 'Lo nuestro es jugar al fútbol, divertirnos, salir al campo a ser referencia y seguir trabajando. No nos metemos en líos, somos fútbol y pensamos en hacer un grandísimo partido ante el Chelsea. Les tenemos mucho respeto, nos vamos a recuperar bien y haremos un grandísimo partido'. EFE