Roberto Martínez confirma que Hazard sigue siendo positivo por coronavirus

Redacción deportes (EFE).- El seleccionador de Bélgica, el español Roberto Martínez, confirmó este sábado que los test de coronavirus del futbolista del Real Madrid Eden Hazard siguen dando positivo y no podrá jugar contra Inglaterra.

“Respecto a la situación de Eden Hazard, estamos trabajando con el departamento médico de su club (Real Madrid) y no está disponible aún, no puede viajar. Todavía es positivo, por lo que no estará disponible para el partido del domingo”, dijo el técnico en una rueda de prensa.

Bélgica lidera su grupo de la Liga de las Naciones con nueve puntos y recibe este domingo a Inglaterra, que tiene siete puntos y se impuso el pasado octubre a los hombres de Roberto Martínez por 2-1.

“El partido de Wembley fue muy igualado, podríamos haber mejorado algunas cosas en la segunda mitad. Mañana tendremos otra oportunidad de explotar esos buenos 45 minutos -de la primera parte- y hacerlo bien durante los 90 minutos”, dijo el seleccionador belga.

Martínez espera contar con el jugador del Inter de Milán Romelu Lukaku, que se perdió con su club el último duelo de Liga de Campeones contra el Real Madrid por molestias en un muslo.

“Estamos contentos con las sesiones de Romelu Lukaku. Diría que todos los jugadores parecen estar listos para el partido”, dijo el seleccionador, aunque reconoció que tiene que confirmar el buen estado de forma del delantero Jérémy Doku, del centrocampista Leander Dendoncker y del defensa Dedryck Boyata.

Martínez cumplirá contra Inglaterra su partido número 50 como seleccionador de Bélgica. “Es un número enorme en términos de partidos internacionales, especialmente cuando has entrenado en grandes torneos como en un Mundial”, señaló.

Aseguró que el momento más especial que ha vivido como seleccionador fue la remontada ante Japón (3-2) en los octavos de final del Mundial de Rusia 2018 después de ir perdiendo por 0-2.

Bélgica llegó a semifinales con Francia, contra la que perdió por 1-0. “Hicimos un gran torneo”, apuntó Martínez. EFE