Roddick: 'Veremos si Djokovic se pierde los Grand Slam por no vacunarse'

Londres, 21 abr (EFE).- El extenista Andy Roddick respondió al serbio Novak Djokovic, quien aseguró que no le gustaría que le obligaran a vacunarse para volver a la competición, y dijo que tiene 'curiosidad' de ver si mantendrá ese discurso cuando haya que jugar Grand Slams.

'Lo importante no es si cree o no en las vacunas', indicó el estadounidense. 'Si no lo que es más seguro para que vuelva el tenis'.

'No tengo por qué estar de acuerdo con lo que dijo. Sabe que va a tener que tomar una decisión. Tengo curiosidad con ver cómo de profundas son sus creencias cuando se tenga que quedar fuera de los Grand Slams por no tomarse una vacuna', añadió Roddick en el programa Tennis Channels Live.

Estas polémicas declaraciones de Djokovic las hizo en una conversación con otros deportistas serbios, aunque luego las suavizó en una carta al New York Times, en la que agregó que le gustaría tener toda la información disponible antes de tomar una decisión adecuada.

El tenis mundial se encuentra suspendido hasta el próximo 13 de julio, con algunos torneos como Wimbledon ya cancelados y otros como Roland Garros aplazados a septiembre. EFE