Rodri: “Es un resultado muy bueno para nosotros”

Madrid, 27 feb (EFE).- El español Rodrigo Hernández ‘Rodri’, centrocampista del Manchester City, habló tras la victoria de su equipo (1-2) frente al Real Madrid, en octavos de la Liga de Campeones, tras lograr “un resultado muy bueno” para ellos aprovechando “un bajón” del conjunto blanco “en los últimos diez minutos”.

'Han tenido un bajón en los últimos diez minutos y lo hemos detectado. Si el partido dura un poco más podríamos haberle hecho más daño. Es un resultado muy bueno para nosotros, hemos sacado fuerza y saber estar', dijo a la Cadena COPE en zona mixta.

Un gran resultado a pesar del cual no se quieren confiar de cara al partido de vuelta: “Los compañeros saben de lo que es capaz el Madrid. Tenemos que seguir haciendo las cosas muy buen si queremos pasar', declaró.

Por último, aseguró que no se esperaba ver en el banquillo al alemán Toni Kroos: 'Me ha sorprendido no ver a Kroos, habíamos trabajado para esa situación pero hemos enfocado el partido como queríamos jugarlo”, aseguró. EFE

101880