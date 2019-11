Rodri regresa al Metropolitano: 'El Atlético me dio todo'

Las Rozas (Madrid), 13 nov (EFE).- Rodri Hernández, centrocampista español del Manchester City, espera un buen recibimiento de los aficionados atléticos que acudan a ver el partido de España frente a Rumanía en su regreso al Wanda Metropolitano, aseguró que el Atlético de Madrid le 'dio todo' pero estaba en 'una etapa de transición' que le hizo decidir irse.

Será el primer regreso a la casa del Atlético de Madrid, defendiendo en esta ocasión la camiseta de la selección española y con el deseo de Rodri de que la afición local entendiese su decisión de marcharse al Manchester City.

'Espero que guarden un buen recuerdo de mí, de ese año. Soy un chico humilde que dio todo por el Atlético de Madrid que también me dio todo. Fue un año de crecimiento, en una etapa de transición en general para el Atlético', defendió.

'Al aficionado no le gusta que se vayan los jugadores pero al final entienden que una vez estas allí y otras en otro sitio. Lo importante es que la gente que esté defienda los colores y yo lo di todo por esa camiseta. Es con lo que quiero que se queden', añadió.

Rodri reconoció que valoró 'muchas cosas' antes de decidir marcharse del Atlético de Madrid y elogió a su exequipo. 'Tiene grandísimos jugadores, un equipo competitivo para ganar cualquier competición. Al decir transición me refiero no porque sea peor, si no porque ha hecho un relevo de jugadores, pero tienen un equipazo'.

Aseguró que 'te quiera un entrenador de esa magnitud', refiriéndose a Pep Guardiola, fue uno de los puntos que declinó la balanza. Ahora, centrado en la selección, espera un buen regreso al estadio donde se proyectó como jugador. 'El Wanda es un estadio muy especial para mi, queremos ganar los dos partidos y acabar invictos'. EFE