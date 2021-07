Rodrigo Cuevas, un toque asturiano para el festival musical WOMEX de Oporto

Andrea Caballero de Mingo

Lisboa, 1 jul (EFE).- El cantante y compositor Rodrigo Cuevas, único español elegido para participar en el World Music Expo 2021 (WOMEX), está muy ilusionado de dar su toque asturiano, su tierra natal, a la feria musical internacional que se celebrará en Oporto entre los días 27 y 31 de octubre.

El artista asturiano se mostró muy contento, en una entrevista telefónica con Efe, de participar en la feria porque es 'un pedazo de evento'.

Nacido en Oviedo en 1985, el cantante se define a sí mismo como 'agitador folclórico' por su intención de 'utilizar el folclore para remover cosas, hablar de inquietudes sociales y personales que tengo, revolver que siempre viene bien que le estemos dando vueltas, que lo saquemos de contexto, porque todo eso le da vida'.

Cuevas se encuentra actualmente agotando entradas en su gira por España gracias a su espectáculo 'Trópico de Covadonga', centrado en su último disco, 'Manual de Cortejo', producido por el catalán Raül Refree, colaborador, entre otros artistas, de Rosalía o la fadista Lina.

Este espectáculo mezcla su música con el concierto escénico, ya que también tienen presencia la danza, el teatro o las fotografías antiguas hechas por fotógrafos asturianos del siglo XX.

LA ATRACCIÓN DEL MAGNETISMO RURAL

En su forma de entender la música tradicional asturiana, Cuevas cita como referencia a los personajes que pueblan el mundo rural que 'lo mismo cantan, que bailan, que cuentan una historia'.

'Tienen muchísimo magnetismo y son capaces, sin ser conscientes de sí mismos como artistas, de tener un poder de atracción, de mantener la tensión y mucho arte popular dentro. Eso es lo que más me fascina a mí de la tradición'.

El artista también se muestra contrario de las distinciones entre lo tradicional y lo moderno, y considera que lo que hay que hacer es el 'espíritu de los antiguos', que es 'utilizar todo lo que tienes a mano para hacer música tradicional'.

'Igual que antes se usaba una cuchara o una sartén o una lata de pimentón ahora puedes usar música electrónica, porque es lo que tenemos a mano en casa también'.

Una música que va, también, unida a una visión del mundo rural, de que 'no te estás perdiendo nada por vivir en el campo, por vivir en un pueblo'.

Esto, sería, según él, 'una buena forma de intentar evitar la despoblación' centrada en 'promover espacios de ocio, culturales y educativos en el entorno rural'.

Estas acciones contribuirían a que 'uno no tenga la sensación de que se está perdiendo algo o que está renunciando a cosas importantes de su vida por estar en el pueblo'.

Sin embargo, Cuevas reconoce que, porque no es un género que no conoce tanto, todavía no se ve experimentando con otros géneros musicales como el fado, aunque alguno 'en la intimidad, sí me he cantado'.

UNA MÚSICA QUE SE DESPEREZA TRAS LA PANDEMIA

Aunque durante la pandemia Cuevas decidió centrarse en otras cosas más allá del trabajo, como en cuidar su huerto, ahora que los espectáculos regresan y la música se despereza poco a poco, él cree en que el camino ya está un poco más 'fácil'.

'Yo creo que se están organizando un montón de eventos', señala, aunque también se sensibiliza con situaciones como las vividas en Portugal, donde el sector de la cultura camina desde hace un año y medio a marchas forzadas.

Las restricciones, apunta, son 'inevitables' y considera las ayudas 'siempre insuficientes' porque 'no es como trabajar y todos queremos trabajar'.

'Yo creo que tiene que haber muchas vías de escucha por parte de las administraciones' que, matiza, tienen que intentar 'responder a los problemas de forma muy quirúrgica, con a la individualidad de cada persona, no se pueden contemplar medidas muy generalistas ahora mismo'.

WOMEX, que cada edición se celebra en un palco diferente, reúne habitualmente a más de 2.700 profesionales en cada edición y organiza conciertos para más de 300 artistas de 90 países distintos.

El festival programa diversas actividades como conciertos cortos dirigidos a compradores y programadores internacionales, una feria, proyecciones audiovisuales y también conferencias.

Chanales del Amor, grupo mexicano, Mateus Aleluia, de Brasil o la argentina Sofía Rei son algunos de los 26 artistas que ya han sido anunciados para la próxima edición. EFE