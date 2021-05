Rodrigo dice llegar a Le Mans 'con ganas' de resarcirse

Madrid, 10 may (EFE).- El hispano argentino Gabriel Rodrigo, octavo en la clasificación provisional del mundial de Moto3, dice llegar al Gran Premio de Francia, que se disputa este fin de semana en el circuito de Le Mans 'con muchas ganas' de resarcirse después de Jerez.

'Probablemente teníamos el mejor ritmo de carrera y no lo hicimos bien, y ahora toca Le Mans, que es un circuito que me gusta, por lo que intentaremos repetir el buen trabajo que hicimos hace dos semanas en España, concentrados y con ganas de revancha', explica Rodrigo, quien todavía tiene molestias por 'un fuerte golpe en el pie, aunque he descansado en los últimos días, y estaré listo'.

Su compañero de equipo, el español Jeremy Alcoba, se mostró esperanzado a la hora de 'tener un fin de semana sólido y sin errores', ya que no ha tenido un fin de semana 'tranquilo' desde el comienzo de la temporada 'y estaría bien empezar con Le Mans'.

'Vamos bien en la clasificación y estoy deseando que llegue una carrera sin penalizaciones, aunque recuerdo que el año pasado fue un fin de semana complicado en el que cometí algunos errores de novato, pero este año estaremos preparados para el reto', asegura Alcoba. EFE