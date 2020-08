Rodrigo Santoro y la pandemia en Brasil: Estamos viviendo algo muy desafiante

David Villafranca

Los Ángeles (EE.UU.), 12 ago (EFE).- Una crisis de salud unida a una crisis social y política. Esa es la tormenta perfecta que está viviendo Brasil según el actor Rodrigo Santoro, que estrena la cinta 'Project Power' en Netflix y que se mostró muy preocupado por la situación del coronavirus en su país.

'En Brasil la cosa está muy complicada. Tenemos la crisis de la salud y de la pandemia, la crisis política y social... Estamos viviendo algo muy desafiante', dijo en una entrevista con Efe.

'Está muy difícil y, bueno, estamos siguiendo día a día y esperando que la cosa mejore', añadió.

Santoro (Petrópolis, Brasil, 1975) acompaña a Jamie Foxx, Joseph Gordon-Levitt y Dominique Fishback en el elenco de 'Project Power', thriller de acción con guiños al subgénero de los superhéroes que llegará a Netflix este viernes.

Bajo la dirección de Henry Joost y Ariel Schulman ('Nerve', 2016) y ambientada en Nueva Orleans (EE.UU.), esta película gira en torno a las disputas dentro y fuera de la ley por lograr el control de una misteriosa droga que da a quien la consume poderes sobrehumanos durante exactamente cinco minutos.

UN PADRE EN PANDEMIA

Brasil ha estado en los titulares de la prensa mundial durante la pandemia por las peores razones posibles.

Con más de 3 millones de personas contagiadas y más de 100.000 fallecidos, según los datos oficiales, Brasil es el segundo país más afectado del planeta solo por detrás de Estados Unidos.

Sin embargo, esto no ha bastado para que su presidente, el ultraconservador y muy polémico Jair Bolsonaro, detenga sus comentarios negacionistas sobre la gravedad de esta enfermedad pese a que él mismo la ha padecido.

En medio de este enrevesado contexto, Santoro dijo que su familia y él se encuentran, por fortuna, bien de salud.

'Lo que estamos tratando de hacer es usar el tiempo de la mejor manera posible respetando todo lo que se debe respetar', detalló.

'Tengo una hija de tres años, así que estoy aprendiendo a ser papá de una manera muy, muy intensa', comentó sobre Nina, la niña que tuvo en 2017 con su pareja y también actriz Mel Fronckowiak.

Por otro lado, Santoro ensalzó el poder de la cultura en momentos de confinamiento y con gran parte de la humanidad encerrada en su casa.

'Yo he estado estudiando muchísimo, tratando de conectarme con arte: literatura, música, películas, series, todo eso', dijo.

'Es muy importante reconocer el valor del arte, especialmente en una situación como esta', agregó.

EL ROSTRO HUMANO DEL VILLANO

Santoro no es un novato a la hora de interpretar a villanos en el cine: resulta imposible olvidar su imponente y extravagante Jerjes en la sangrienta épica de '300' (2006).

En 'Project Power' se ocupa de dar vida a un oscuro narcotraficante llamado Biggie, pero el actor cuestionó la utilidad de encuadrar moralmente y de forma simplista a sus personajes, al menos a priori.

'Primeramente, yo nunca consigo mirar a un personaje poniéndolo en una categoría: 'Es malo o es bueno'. Entiendo la función del personaje en la historia, pero mi trabajo es hacer de una persona, tengo que humanizar a ese personaje. Si no, voy a ser una caricatura', indicó.

'Claro, los villanos hacen cosas malas, eligen caminos rotos. Y con eso viene mucho conflicto. El conflicto es una de las bases del drama y por supuesto que hay mucho que jugar con eso', añadió.

Además de trabajar codo con codo con los directores para que su retrato no se quedara en la superficie y en los estereotipos habituales de los criminales, Santoro, que en los últimos años ha destacado por su participación en la serie 'Westworld', subrayó que 'humanizar a un villano' es un gran y excitante reto para un intérprete.

'Son los más difíciles de humanizar. Al principio, el espectador está mirando y dice: 'Lo odio, no quiero saber qué es, no quiero saber por qué lo hace, no me gusta'', ejemplificó.

'Entonces es un desafió mucho más grande. Si logro que el espectador entienda al personaje, lo conozca aunque no le guste, aunque le odie, pero que le entienda, entonces mi trabajo está hecho', finalizó. EFE

