Rodrigo: 'Tenemos que equilibrar la experiencia y mentalidad del Madrid'

Londres, 6 ago (EFE).- Rodrigo Hernández, futbolista del Manchester City, aseguró en la previa del duelo contra el Real Madrid que, en su opinión, son mejor equipo que los blancos, y que para demostrarlo tienen que 'equilibrar la experiencia y mentalidad' de los españoles.

'Es una opinión general. Creo que tenemos mejor equipo, pero esto no vale de nada y tenemos que seguir demostrándolo. Creo que somos un equipo muy goleador con jugadores talentosos en todas las líneas, pero no sirve de absolutamente nada si no lo demostramos en el equipo', dijo el futbolista español en rueda de prensa.

'Tenemos que equilibrar en la experiencia, que en eso son mejores, y en la mentalidad. Si igualamos esos dos factores... el resto dios dirá. En mi opinión somos mejores', añadió.

Sobre el estado de forma, Rodri aseguró que están buen humor, con confianza, aunque 'ha pasado mucho desde el último partido'.

'Si hacemos un buen partido mañana tendremos muchas oportunidades. Tenemos que pensar en ganar el partido porque sabemos que podemos hacerlo. Ganar a esta clase de equipos nos da mucha confianza'.

Sobre el Madrid, apuntó que tienen 'esa gran personalidad', y que es el 'equipo más grande de esta competición'.

El centrocampista, del que se espera que sea titular este viernes, también habló de dos futbolistas del Real Madrid como Casemiro y Eden Hazard.

'Casemiro es un pilar fundamental para el Madrid porque le atribuye de unas cualidades muy necesaria que es el posicionamiento, la solidez y el orden táctico. En estos equipos, con futbolistas arriba capaces de decidir encuentros, hay pocos jugadores capaces de mantener el equilibrio y él lo ha conseguido', afirmó.

'Hazard es uno de los mejores del mundo. Lleva mucho tiempo al máximo nivel y es capaz de decidir partidos. Siempre queremos que estén todos los rivales bien, con todas sus armas, porque nos gusta competir contra los mejores', puntualizó. EFE