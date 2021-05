Rodrygo, Marvin y Miguel, en el once del Real Madrid en Granada

Añade el once inicial del Granada

Granada, 13 may (EFE).- La presencia del brasileño Rodrygo Goes y de los canteranos Marvin Park y Miguel Gutiérrez son las novedades en el once inicial del Real Madrid en el partido de LaLiga Santander que disputa este jueves ante el Granada, en el Estadio Nuevo Los Cármenes.

El entrenador francés del Real Madrid, Zinedine Zidane, introduce tres cambios en relación al once titular del partido del pasado domingo contra el Sevilla, del que salen Álvaro Odriozola, el brasileño Marcelo Vieira y el alemán Toni Kroos.

Forma el Real Madrid de inicio en Granada con Courtois, Fede Valverde, Militao, Nacho, Miguel, Casemiro, Modric, Marvin, Rodrygo, Vinicius y Benzema.

En el Granada, el técnico Diego Martínez mete en su once titular cuatro novedades respecto a la alineación del pasado lunes contra el Betis, la principal de ellas el regreso a la portería del portugués Rui Silva.

Sale el Granada contra el Real Madrid con Rui Silva, Foulquier, Germán, Domingos Duarte, Quini, Gonalons, Yan Eteki, Antonio Puertas, Fede Vico, Machís y Jorge Molina.EFE

1010231