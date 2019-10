Roglic gana con autoridad el Giro dell'Emilia

Redacción Deportes, 5 oct (EFE).- El esloveno Primoz Roglic, del equipo Jumbo-Visma y reciente ganador de la Vuelta a España, ganó este sábado con autoridad el 102 Giro dell'Emilia, en el que se deshizo de sus adversarios al entrar en el último kilómetro de la subida final a San Luca para cruzar en solitario la línea de meta.

Roglic ganó con 14 segundos de ventaja sobre el canadiense Michael Woods y el colombiano Sergio Higuita, ambos del EF Education First. A 16 acabaron el holandés Bauke Mollema (Trek-Segafrwedo) y el español Alejandro Valverde (Movistar).

El reciente ganador de la Vuelta subió al escalón más alto del podio por duodécima vez esta temporada. La carrera se disputó sobre 207,4 kilómetros entre Bolonia y San Luca.

La subida a San Luca, que tuvo que ser completada hasta cinco veces durante la prueba, es un territorio familiar para Roglic, ya que a principios de este año allí ganó la contrarreloj de apertura del Giro de Italia.

'El equipo ha hecho un gran trabajo hoy. Al final me tocó a mí terminarlo. Para ser sincero, hoy no tenía muy buenas piernas. Todos podemos estar muy contentos con el resultado. Esta victoria no habría sido posible sin mis compañeros', dijo Roglic.

'La última vez que escalé San Luca, gané y hoy vuelvo a ganar. Creo que es un buen lugar para mí', continuó Roglic, que dijo que correrá los Tres Valles Varesinos el próximo martes, y terminará mi temporada en Il Lombardia.

El esloveno de 29 años terminará probablemente su temporada como número uno del mundo, ya que gracias a su victoria de este sábado ha reforzado su posición de líder en la clasificación. EFE