Roglic no cree que el Tour sea un duelo entre Pogacar y él

Redacción deportes, 17 jun (EFE).- El esloveno Primoz Roglic (Jumbo-Visma), doble ganador de la Vuelta a España, llegará a la salida del Tour de Francia el próximo día 26 en Brest convencido de que la carrera no será solo un duelo entre él y su compatriota Tadej Pogacar, quien en 2020 le arrebató el título en la última cronometrada.

Roglic, de 32 años, compitió por última vez el pasado mes de abril en la Lieja Bastoña, mientras que Pogacar acaba de participar e imponerse en la Vuelta a Eslovenia. El doble maillot rojo de la Vuelta optó por realizar sendas concentraciones en altura en Sierra Nevada y Tignes.

'Ni siquiera me considero un gran favorito para el Tour. No soy el campeón defensor del título. He estado sin correr durante un tiempo, así que iré a la salida de Brest y veremos al final cómo han ido las cosas', dijo Roglic en a RMC Sport.

El ciclista esloveno opta por la humildad, con la espina clavada de haber perdido el Toor 2020 después de vestir el maillot amarillo durante 11 días. Finalmente fue superado por Pogacar en la contrarreloj del penúltimo día en La Planche des Belles Filles.

'El año pasado, mirando lo que había al final, todos pensamos que podríamos ganar. De todas formas el segundo lugar fue un resultado superagradable, y siempre repito: nuevamente es un año nuevo ', dijo Roglic.

Aunque esta temporada Roglic se impuso a Pogacar en la Vuelta al País Vasco, no cree que el Tour de Francia sea una cuestión entre eslovenos.

'Hay muchos rivales muy fuertes que son capaces de ganar. No es solo una pelea entre Tadej Pogacar y yo, hay otros veinte corredores con opciones, hay que ir allí y competir y hacer nuestro mejor esfuerzo', afirmó.

En el Tour, Roglic será el líder de un equipo que completan Steven Kruijswijk, Wout van Aert, Robert Gesink, Tony Martin, Sepp Kuss, Jonas Vingegaard y Mike Teunissen. EFE