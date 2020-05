Roglic: 'Todavía no tengo planes concretos'

Redacción deportes, 4 may (EFE).- El esloveno Primoz Roglic (Jumbo Visma), ganador de la Vuelta 2019, espera correr el Tour de Francia con las más altas aspiraciones, pero después de su confinamiento en su residencia de Mónaco asegura no tener aún 'planes concretos'.

'He hablado con mi entrenador, pero todo es muy incierto. Las fronteras están cerradas, así que no sé qué va a pasar. Realmente me gustaría prepararme en las montañas'.

Ante todo, Roglic desea 'especialmente que el virus se extinga en toda Francia, lo que significaría que el mundo está en mejor situación de lo que está hoy, pero lo que sucederá después, no lo sé', dijo en Eurosport.

De momento, compás de espera para el ciclista de Zagorje ob Savi, quien a sus 30 años espera conquistar el Tour de Francia, en principio previsto entre el 29 de agosto y el 20 de septiembre.

'Todavía no tengo planes concretos, hay que esperar cómo vienen los acontecimientos', asegura. EFE