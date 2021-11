Roig: 'El Villarreal no tiene ninguna comunicación' sobre salida de Emery

Vila-real (Castellón), 2 nov (EFE).- El presidente del Villarreal, Fernando Roig, dijo este martes, en relación a las informaciones que apunta una salida inminente del entrenador Unai Emery al Newcastle inglés, que el club castellonense no tiene 'ninguna comunicación' al respecto.

'No sé absolutamente nada. No sé de donde sale, el Villarreal no tiene ninguna comunicación. Acabamos de hablar y le he dado la enhorabuena en el vestuario por la victoria y hemos hecho cálculos sobre las dos próximas jornadas y le hemos felicitado por el partido', dijo Roig tras la victoria ante el Young Boys.

Preguntado por su reacción en el caso de que Emery llegue en breve con una oferta para salir dijo: 'no lo sé. Nosotros estamos encantados con Unai y él con el Villarreal. Hay un contrato y se da por supuesto de que es así'.

Respecto a si prevé un escenario que no sea el de Emery sentado en el banquillo ante el Getafe en la próxima jornada apuntó: 'tiene un contrato firmado con el Villarreal y su obligación es sentarse ante el Getafe y buscar ganar, en eso estamos'. EFE

