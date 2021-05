Roig Negueroles considera 'arcaica' la prohibición de que Roig asista a final

Redacción deportes, 26 may (EFE).- El consejero delegado del Villarreal, Fernando Roig Negueroles, calificó de 'arcaica' la decisión adoptada por la UEFA de que el presidente del club, Fernando Roig, no esté autorizado a permanecer en el Arena Gdansk como consecuencia de haber pasado el covid-19.

El presidente del Villarreal, que llegó a Gdansk este martes ha abandonado la ciudad polaca esta tarde al no poder acudir al partido, tras la decisión de la UEFA.

En declaraciones a Movistar en los prolegómenos de la final de la Liga Europa entre el Villarreal y el Manchester United, Roig Negueroles, hijo de Fernando Roig, recordó que su padre ha superado las pruebas de PCR y está doblemente vacunado por lo que no entendía la determinación de la UEFA que, probablemente, 'quiere dar algún tipo de ejemplo'.

'La UEFA tiene muchas cosas buenas y otras no tanto y nosotros no entendemos la decisión', agregó Roig Negueroles, quien señaló que el presidente verá el encuentro en casa, 'probablemente con más nervios de los que iba a pasar en el estadio' y que está situación no da especial motivación al equipo porque la plantilla no puede estar más motivada de lo que se encuentra ante la final. EFE