Roku se expande hacia producciones originales y otros seis clics tecnológicos

Bogotá, 18 feb (EFE).- Estas son las principales noticias tecnológicas de la semana en América.

1. Roku quiere explorar el campo de las producciones originales

Desde hace algunos años el nombre Roku se ha hecho muy popular debido a su minidecodificador que permite a televisores smart de gama baja e incluso CRT (antiguos) acceder a servicios de streamming tanto pagos como gratuitos, pero quiere expandirse hacia la producción de contenido propio.

Según Next.tv, Roku se encuentra reclutando talento para 'ampliar la lista de contenido original'. La plataforma espera en un futuro poder hacerle competencia a gigantes como Netflix, Amazon Prime, Hulu y Disney +.

2. Xbox le da un nuevo impulso a algunos juegos “viejitos”

Pocas cosas más decepcionantes para un fanático de Xbox que, al actualizar la consola, el juego favorito quede rezagado técnicamente, y es por eso que la división de retrocompatibilidad de videojuegos de Microsoft lanzó FPS Boost, una herramienta que aumenta la velocidad por segundo de los fotogramas.

Far Cry 4, New Super Lucky’s Tale, Sniper Elite 4, UFC 4 y Watch Dogs 2 son los títulos que, por ahora, se beneficiarán con esta mejora.

3. Paraguay “debuta” en el espacio

Este 20 de febrero será una fecha histórica para Paraguay, ya que ese día será lanzado al espacio el GuaraníSat-1, el primer satélite del país suramericano desarrollado con el apoyo de Japón.

El GuaraníSat-1, diseñado, desarrollado, probado e integrado por profesionales paraguayos de la Agencia Espacial del Paraguay (AEP), fue entregado a la Agencia Espacial del Japón (JAXA) para su lanzamiento a la Estación Espacial Internacional (ISS, por sus siglas en inglés) desde el módulo japonés KIBO.

4. Aguaduna: la “cidade” inteligente de Brasil

Brasil, que tiene experiencia en la construcción de ciudades planificadas como Brasilia (diseñada por Oscar Niemeyer e inaugurada en 1960), ahora acomete el proyecto de una “ciudad inteligente” en el estado de Bahía y que llevará como nombre Aguaduna.

Con el inicio de las obras previsto para el segundo semestre de 2021, el proyecto pionero beneficiará a unas 380.000 personas y albergará a 36.000 habitantes, con una inversión proyectada de unos 2.000 millones de euros y la generación de unos 30.000 puestos de trabajo durante los quince años que durará la construcción.

5. Google, a pagar por mostrar noticias

Para Google la publicación de noticias siempre ha resultado un asunto muy problemático, ya que se ha enfrentado a la reticencia de las casas periodísticas y a largos litigios. Pero ya le está llegando el turno de pagar por contenidos.

En una negociación de la que no trascendió el monto, Google y News Corp llegaron a un acuerdo para que contenidos de medios como The Times, The Sun, The Wall Street Journal y The New York Post se puedan mostrar en la sección de información.

En otros continentes también ha tenido que llegar a arreglos similares con conglomerados mediáticos.

6. Youtube expande sus “shorts”

El servicio de videos On demand YouTube, propiedad de Google, informó esta semana que su herramienta “Shorts”, para hacer videos muy parecidos a los que se publican en TikTok, se expandirá hacia los usuarios estadounidenses desde marzo.

Así, YouTube, que lanzó esta herramienta en septiembre pasado en India (donde TikTok fue prohibida), pretende quitarle gran cantidad de mercado a la aplicación-red social china desarrollada por ByteDance.

7. Un Windows 10 más rápido y enfocado

Microsoft anunció el lanzamiento de la versión 21H1 de su sistema operativo Windows 10, que redundará en una mejora en cuanto a tiempo de respuesta de los diferentes programas ejecutados.

Según la compañía con sede en Redmond, Washington (Estados Unidos), “la versión 21H1 se lanzará con tecnología de servicio (como la utilizada para el proceso de actualización mensual y tal como se lanzó la 20H2), y tendrá un conjunto de características específicas que mejorarán la seguridad, el acceso remoto y la calidad”.

Las nuevas características incluyen soporte multicámara para Windows Hello y mejoras de rendimiento relacionadas con la seguridad. EFE