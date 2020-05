Rolán asegura que el Juárez posee mentalidad y regresará fuerte del encierro

Ciudad Juárez (México) 9 may (EFE).- El uruguayo Diego Rolán, delantero del Juárez del fútbol mexicano, aseguró este sábado que su equipo posee una fuerte mentalidad y no sufrirá secuelas de tantas semanas de encierro por la COVID-19.

'Perder continuidad no es bueno porque el equipo estaba jugando bien, pero somos mentalmente fuertes, con ambiciones. Eso nos va a servir a la hora de volver. No me preocupa los días que hemos pasado en encierro porque sé que somos un equipo fuerte en el tema mental', dijo a Efe el atacante.

A pesar de sus palabras, el sudamericano aseveró que es arduo pasar los días en casa porque la sangre del deportista es la de estar en constante competencia y movimiento.

'Es complicado porque un deportista cuando está ausente de la competencia la extraña, es una forma de vida y este caso del Coronavirus es inesperado, nos sorprendió a todos; es algo que al final nos afecta', explicó.

Rolán, con cuatro goles, y el paraguayo Darío Lezcano, son seis, son las puntas de lanza del ataque del Juárez, que ocupa el octavo lugar del torneo Clausura 2020 gracias a su efectivo ataque, el tercero mejor de la temporada.

Como consecuencia de la COVID, el Clausura fue detenido el pasado 15 de marzo, lo cual ha obligado a los jugadores a trabajar en sus casas.

El delantero recalcó que el cambio de rutina ha sido drástico pues como a muchas personas en el confinamiento, sus hábitos de sueño y trabajo, se trastocaron.

'Se hace trabajoso mantenerse en forma en casa, no es igual que en una cancha. No poder salir del hogar hace complicado el día a día, se cambian los horarios de sueño y todo es diferente. Pero tengo claro que la única manera de poder volver físicamente bien es seguir los entrenamientos virtuales', apuntó.

Cuando se reanude el campeonato, el equipo dirigido por el argentino Gabriel Caballero recibirá al Atlas, penúltimo de la clasificación.EFE