Roma mantiene su fiesta del cine en la pandemia con cierto acento español

Roma, 5 oct (EFE).- Roma mantendrá su Fiesta del Cine en medio de la pandemia de coronavirus y para esta decimoquinta edición se ha preparado un programa más reducido, envuelto en medidas de seguridad y con cuatro producciones en español en su Sección Oficial.

'En este año dramático hablar de 'fiesta' puede parecer incluso poco oportuno, no será una fiesta normal, pero era un deber organizarla', dijo hoy en la presentación el director del certamen, Antonio Monda, para después apostar por defender el cine.

Entre el 15 y el 25 de octubre, en la Selección Oficial competirán por el premio del público, el único del evento, un total de 24 películas y documentales, la gran mayoría ya estrenadas, y de estas habrá cuatro en español.

Son 'I carry to you with me', producción mexicano-estadounidense dirigida por Heidi Ewing; 'Las mejores familias', del peruano Javier Fuentes-León, 'El olvido que seremos', del español Fernando Trueba y 'Ricochet', del mexicano Rodrigo Fiallega.

En esta ocasión se echarán en falta las estrellas que otros años llegaban a la capital italiana para los estrenos o para participar en debates sobre cine, estos últimos uno de los grandes atractivos de un certamen que desde 2015 dejó de llamarse 'festival'.

Por otro lado en la sección 'Riflessi', que reúne historias de todo el mundo, se proyectará 'Hasta el cielo', del español Daniel Calparsoro.

Y entre los eventos especiales destaca el documental 'Mi chiamo Francesco Totti', sobre el histórico capitán del Roma, y 'Romulus', la serie de Matteo Rovere sobre el fundador del imperio romano. EFE