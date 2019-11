Román Solís dice que el equipo mexicano es 'fuerte y con mucho corazón'

Guadalajara (México), 4 nov (EFE).- El receptor de la selección mexicana en el Premier 12 de béisbol, Román Solís, afirmó este domingo que su equipo es fuerte y con 'mucho corazón' que puede hacer frente a cualquier rival en busca del boleto para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

'El staff de pitcheo que tenemos es fuerte con brazos veteranos y de novatos con el corazón que se necesita para sacar el trabajo en este tipo de torneos', señaló.

Este domingo Solís pegó un cuadrangular de tres carreras que redondeó un racimo de cinco con el que México venció 8-2 a Estados Unidos y se clasificó a la Súper ronda del Premier.

El receptor aseguró que su poca experiencia en torneos de esta índole no merma el orgullo que siente por representar a su país buscar llevarlo a Los Juegos Olímpicos.

'Me siento orgulloso; no tengo mucha experiencia en estos torneos pero el béisbol no deja de ser el mismo, el equipo está para dar esto y más, tenemos un excelente grupo y creo que vamos a llegar bien lejos', recalcó.

México se convirtió en el primer país clasificado a la súper ronda del Premier al sumar dos victorias en el grupo A, sobre República Dominicana, 6-1 este sábado, y ante Estados Unidos. El equipo cerrará su participación el próximo martes cuando se enfrente a Holanda.

El mánager mexicano Juan Gabriel Castro consideró que la clave de los dos triunfos de la novena mexicana radicó en la seriedad con que el equipo ha tomado este torneo.

'La clave fueron los 28 jugadores del equipo, me siento orgulloso de la manera que han tomado este torneo, y el orgullo por representar a su país. Ahí está el resultado, ganarle a una gran potencia como es Estados Unidos', expresó.

Añadió que la meta de este grupo es llegar a Tokio y demostrar la fortaleza llevar al país a sus primeros Juegos Olímpicos.

'Sabemos que vamos a ir juego por juego, que los rivales no son fáciles, llevamos dos victorias y aquí no se acaba, esto va empezando nuestra meta es quedar campeón en Japón para ir a los Juegos Olímpicos el año que entra', puntualizó.EFE