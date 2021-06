'Romerito' ve difícil que en Brasil se repita la alegría paraguaya de 1979

Noelia Aceituno

Asunción, 12 jun (EFE).- Julio César Romero 'Romerito' conquistó la Copa América de 1979 con una selección paraguaya que entonces no partía como favorito, pero que 'tenía muy buenos jugadores', una conquista que ve difícil que se repita 42 años después pues cree que a la Albirroja actual le falta 'mucho trabajo'.

En esos términos evaluó a una pregunta de Efe la situación del equipo absoluto bajo la conducción del argentino Eduardo Berizzo.

'Romerito es uno de los mejores futbolistas que ha dado Paraguay y atesora una trayectoria envidiable, pues coincidió en el Cosmos de Nueva York con un tal Pelé, militó en el Fluminense y durante media temporada jugó en el Barcelona que entrenaba Johan Cruyff.

El ahora vicepresidente del Sportivo Luqueño, el club en el que empezó a jugar como profesional en los años 70, no quiere descartar el escenario de que los pupilos de Berizzo sean 'protagonistas' en el torneo que comenzará en Brasil este domingo.

No obstante, para 'Romerito' la Albirroja tendrá que afrontar muchas dificultades en la edición 47 de la Copa América ante la calidad de los rivales.

Los paraguayos fueron emparejados en el Grupo A con argentinos, uruguayos, chilenos y bolivianos.

'A Paraguay le hace falta trabajo, mucho trabajo, elegir a los jugadores más fuertes, ideales para competir. La Copa América no se gana solo jugando bien, se gana con mucha garra, con mucha fuerza. Ojalá me desmientan y ganen esa Copa América, ya que Paraguay solo tiene dos Copas, la de 1953 y la de 1979', dijo.

'Romerito', nacido hace 63 años en Luque, recordó como si fuera hoy el día que recibió el primer llamado a la selección en pleno estadio Feliciano Cáceres, del Sportivo Luqueño.

'Me convocaron para un partido contra Ecuador acá, en el que no estaban los jugadores de Olimpia porque estaban comprometidos con la Copa Intercontinental de Clubes. Y me hicieron jugar de titular', recordó.

El fin de semana anterior había salido como 'mejor jugador de la cancha' con Luqueño y apenas unos días después formaba parte del equipo que ganó a Ecuador.

Paraguay se impuso a Ecuador y 'ahí comenzó todo'.

Tras ese partido, Olimpia regresó con el título de la Copa Intercontinental y varios de sus jugadores se incorporaron a la Albirroja, lo que dejó a 'Romerito' de nuevo en el banquillo. Hasta que volvió su oportunidad en las semifinales.

'Lo que más me marcó, incluso más que la final, fue el partido con Brasil en el Maracaná. Estábamos perdiendo 2 a 1 y justo yo empaté y eliminamos a Brasil ante su público, y jugamos la final con Chile', rememoró con emoción.

'Romerito' no dudó al elegir ese gol a 'Brasil con todas sus estrellas' como el momento que mejor recuerda de la Copa América de 1979.

Su papel sería también fundamental en los duelos contra Chile, dirimidos a favor de Paraguay por la diferencia de goles.

La Canarinha a la que venció Paraguay en 1979, recuerda 'Romerito' tenía a 'todos los 'cracks': Sócrates, Zico y Falcão'.

'Esa Copa América tuvo muchísimos jugadores de alta calidad, que la hicieron sensacional', dijo con nostalgia.

Sin embargo, a la hora de elegir a uno, 'don Romero' se olvidó de los jugadores brasileños para proclamar como su máximo astro al fallecido diez argentino Diego Armando Maradona.

En aquellos tiempos de gloria ya lejanos, antes de los partidos, la Albirroja se animaba cantando 'Patria Querida', una canción popular paraguaya a la que todavía hoy se sigue recurriendo, sobre todo en las manifestaciones políticas.

'Se implantó dentro del currículo educativo paraguayo para darle ánimos a los soldados en la guerra... y fuimos soldados, fuimos soldados en el fútbol y cantábamos esa parte de la canción', confesó el exfutbolista.

'Romerito' no dudó en entonar para Efe alguno de sus versos, como lo hacía en el 79, con 'Patria Querida': '... Somos tu esperanza, somos la flor del bello porvenir'. EFE