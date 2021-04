Ronald Koeman: 'Hemos estado lejos del nivel mostrado últimamente'

Barcelona, 5 abr (EFE).-El entrenador del Barcelona Ronald Koeman admitió que su equipo estuvo 'lejos del nivel mostrado últimamente' tras el triunfo por 1-0 ante el Valladolid con un gol de Ousmane Dembélé en el minuto 90 que sitúa a los azulgranas a tan solo un punto del líder, el Atlético de Madrid.

'En la primera parte nos faltaron más cosas que crear oportunidades en ataque. Tampoco estuvimos bien a la hora de empezar el juego desde atrás y presionar arriba. He visto al Barcelona lento y cansado y por eso he cambiado el sistema de juego en el descanso', añadió el técnico holandés en la rueda de prensa posterior al encuentro.

Koeman explicó que a su equipo le faltó 'frescura, quizá por el parón de selecciones'. Pero puntualizó que si el equipo 'vuelve al nivel de antes' está capacitado 'para ganar partidos' de cara a luchar por el campeonato a pesar de la pobre imagen mostrada ante el Valladolid.

Preguntado por si cuenta con Dembélé para el curso que viene tras la mejora de los últimos meses y goles importantes como el de hoy, Koeman fue claro: 'Es un jugador importante, la trayectoria de esta temporada es muy buena y físicamente ha mejorado mucho, la clave ha sido la regularidad y si depende de mí quiero que se quede con nosotros'.

No es una novedad esta temporada que el Barcelona resuelva un partido en el último suspiro, pero para Koeman esto no es una cuestión de suerte. 'Hay momentos en la vida que tienes suerte y otros que tienes mala suerte. Pero el equipo ha buscado el gol y hay que destacar la mentalidad del equipo, que siempre fue a buscar los tres puntos', opinó.

Además, no quiso mojarse sobre el posible penalti de Jordi Alba por mano cuando el resultado aún era de empate a cero: 'No he visto la repetición y el VAR ha controlado la jugada y ha decidido no pitar'. EFE

1011955