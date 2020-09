Ronald Koeman insiste en el 4-2-3-1 y deja nuevas pistas sobre su Barcelona

Barcelona, 17 sep (EFE).- Ronald Koeman volvió a poner sobre el césped el sistema de juego 4-2-3-1 en el triunfo del Barcelona ante el Girona por 3-1 después de haberlo estrenado el sábado ante el Nàstic de Tarragona y así confirmó su intención de que este esquema sea el básico del Barcelona en el curso 2020-2021.

Pero esta vez sorprendió de inicio situando a Leo Messi como delantero centro (aunque se movió por toda la zona de ataque) y a Antoine Griezmann como mediapunta, una novedad que dio dinamismo al ataque azulgrana, también gracias a las aportaciones de Coutinho desde la izquierda y Trincao desde la derecha.

Precisamente ellos cuatro fueron los ejecutores del primer gol azulgrana, el cual llegó tras una jugada de combinación culminada a placer por Coutinho. Antes Messi había dado un pase magistral a Trincao que desarboló la defensa visitante.

El doble pivote titular estuvo formado por Frenkie de Jong y Sergio Busquets y, a partir del minuto 15 del segundo tiempo, cuando se produjeron nueve sustituciones de golpe, lo ocuparon Riqui Puig y Carles Aleñà. Esta vez Koeman no sorprendió en las posiciones de mediapunta y delantero centro, que se repartieron respectivamente Pedri y Martin Braithwaite.

Pero, además de la insistencia en el 4-2-3-1, el técnico holandés dejó otras pistas sobre sus intenciones a largo plazo en el encuentro ante el Girona, el segundo de la pretemporada azulgrana:

- Coge forma el equipo titular: a diferencia del partido ante el Nàstic de Tarragona, Koeman esta vez no hizo dos equipos diferentes en cada parte y el once inicial también empezó el segundo tiempo. Los elegidos fueron Neto; Sergi Roberto, Ronald Araújo, Piqué, Jordi Alba; Sergio Busquets, Frenkie De Jong; Trincao, Coutinho, Griezmann; y Messi.

A falta de que estén disponibles Pjanic y Ansu Fati, estos jugadores se postulan para formar parte del primer once titular de Koeman en partido oficial. El fin de semana del 29 de septiembre el Barcelona se enfrentará al Villarreal en su estreno en la Liga.

-La no convocatoria de Luis Suárez y Arturo Vidal: el técnico holandés volvió a dejar fuera de la convocatoria al uruguayo y al chileno, dos de los pesos pesados que descartó nada más llegar, a pesar de que aún no se han concretado sus salidas del club azulgrana y que en los últimos días algunos medios de comunicación explicaron la posibilidad de que Suárez fuese convocado para enfrentarse al Girona. De todas maneras, al finalizar el encuentro Koeman dijo que contará con el uruguayo si finalmente no se concreta su salida. Por otra parte, igual que el sábado, tampoco formaron parte de la lista ni Samuel Umtiti ni Rafinha.

-Reducción de jugadores del filial: si ante el Nàstic de Tarragona hubo ocho convocados con ficha del filial (Iñaki Peña, Arnau Tenas, Araújo, Jorge Cuenca, Juan Miranda, Riqui Puig, Ilaix Moriba y Konrad de la Fuente), ante el Girona la cifra se redujo a seis. Cayeron de la lista Ilaix Moriba y Miranda y tan solo tuvieron minutos Riqui Puig, Konrad de la Fuente (quien volvió a demostrar un gran atrevimiento desde el extremo izquierdo) y Araújo. Este último, curiosamente, fue el único jugador de campo del Barcelona que disputó los 90 minutos. Neto también completó el encuentro en la portería.

El sábado a las 19 CET (17.00 GMT) ante el Elche en el Trofeu Joan Gamper el Barcelona disputará su último partido de pretemporada antes de debutar en competición oficial este curso 2020-2021. EFE

