Ronaldinho aumenta su apuesta por los 'eSports'

Redacción deportes, 4 oct (EFE).- El exfutbolista brasileño Ronaldinho de Assís, que pasó durante su carrera deportiva por el Barcelona, el Milán italiano o el París Saint-Germain francés, ha aumentado su apuesta por los deportes electrónicos con el lanzamiento de un nuevo equipo en el simulador de fútbol FIFA.

El equipo R10, lanzado junto al fabricante de mandos para videojugadores Scuf y que competirá en el videojuego FIFA, es la segunda incursión del astro de Porto Alegre (Brasil) en los 'eSports', ya que el año pasado lanzó eLigaSul, una competición de Pro Evolution Soccer que cuenta con jugadores en 26 países.

'De niño no jugaba mucho a videojuegos, porque en los ochenta y noventa no eran tan accesibles en Brasil como ahora, así que siempre tuve una pelota de fútbol en los pies. Sin embargo, me empecé a interesar cuando añadieron mis movimientos al FIFA: me pareció fascinante ver cómo trasladaban mis regates en el campo a mi avatar en el juego', explicó el exfutbolista a través de un comunicado.

Para Ronaldinho, aunque a nivel físico hay 'infinitas diferencias' entre el fútbol y los videojuegos, hay 'muchas similitudes en el aspecto mental'.

'Cuando juegas a fútbol en el campo tus decisiones son individuales, mientras que en los 'eSports' normalmente controlas el equipo entero: tienes que pensar de una forma más estratégica', añadió el que fuera campeón del mundo con la selección brasileña en el Mundial de Corea y Japón 2002.

El 'Gaucho', retirado en 2015 en el Fluminense brasileño recordó en unas declaraciones ofrecidas por la organización de su nueva escuadra electrónica que su compatriota Ronaldo Nazario y el argentino Lionel Messi fueron 'los mejores' jugadores con los que coincidió, aunque también reseñó a Rivaldo, al senegalés Samuel Eto'o y al italiano Adrea Pirlo.

'Sobre mis rivales, tuve el placer de enfrentarme a futbolistas inmensos como (Zinedine) Zidane, (Luis) Figo, Thierry Henry... Si tuviese que elegir uno, sin embargo, diría que el mejor defensa al que tuve que hacer frente fue Paolo Maldini: tenía unas condiciones increíbles, ¡y además era súper listo!', agregó Ronaldinho.

Para el exjugador barcelonista el fúbol es 'el deporte más grande' pero a la vez los deportes electrónicos tienen 'una escena muy sólida' y 'posibilidades de crecimiento casi ilimitadas'. 'Estoy muy orgulloso de poder contribuir a la expansión de esta disciplina', finalizó. EFE

