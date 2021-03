Ronaldo furioso, Lautaro matador y el Scudetto se acerca a Milán

Andrea Montolivo

Roma, 14 mar (EFE).- La furia del portugués Cristiano Ronaldo, que aplastó al Cagliari con un triplete tras la lluvia de críticas recibidas por la eliminación europea contra el Oporto, y el golazo de cabeza del argentino Lautaro Martínez que acercó al Inter de Milán al título liguero, iluminaron el fin de semana futbolístico de la Serie A.

El Cagliari tuvo que pagar la ira de Cristiano, que herido por la eliminación de la Liga de Campeones y fastidiado por las críticas personales, le metió tres goles en media hora, el primero de cabeza, el segundo de penalti y el tercero con un potente zurdazo.

'Estaba enfadado, como todo el equipo, no pasar de ronda (en Liga de Campeones contra el Oporto) nos entristeció. No habló porque ya habló en el campo. No es importante lo que hace fuera, sino lo que hace dentro', dijo Pirlo al acabar el partido, al comentar el hecho de CR7 prefirió no comparecer ante los micrófonos. 'No, io non parlo' (No, yo no hablo), dijo en italiano Cristiano.

Sí estuvo activo horas después en Instagram, en el que agradeció a Pelé por las felicitaciones que le brindó por superar su récord de goles en partido oficial (770 a 769, según algunas estadísticas) y en el que destacó que le queda 'mucho por ganar en el Juventus y con Portugal'.

El luso, máximo artillero de la Serie A con 23 goles y autor de treinta dianas en todas las competiciones, mantuvo al Juventus en la pelea por el título, aunque su equipo acumula diez puntos de distancia del líder Inter.

Eso sí, el cuadro juventino todavía debe recuperar un partido, el próximo 7 de abril contra el Nápoles.

Pero el Inter sigue volando y marcha a pasos agigantados hacia la conquista del 'Scudetto'. Tuvo que sufrir este domingo en su visita al Torino, pero le salvó un golazo de cabeza del 'Toro' Lautaro Martínez a falta de cinco minutos para el final.

El delantero argentino ya igualó las dianas anotadas en la Serie A el curso pasado, catorce, y no escondió su ambición de llevarse el título.

'El gol pesa mucho, fue un partido difícil, sabíamos que el Torino necesitaba puntos. Logramos el resultado, los tres puntos y estamos felices. Yo quiero alcanzar nuestro objetivo, que es ganar (la Serie A). Luego yo soy un delantero y estoy feliz cuando marco', afirmó al acabar el partido.

El Inter de Antonio Conte, que hoy no estuvo en el banquillo al estar sancionado, lleva ocho triunfos consecutivos y recibió en la noche del domingo la mejor noticia posible: el Nápoles asaltó San Siro y doblegó 1-0 al Milan, lo que le permitió escaparse en la tabla.

El Inter suma ahora nueve puntos de ventaja sobre el Milan, segundo, y diez sobre el Juventus. El 'Scudetto' se acerca y el reino del Juventus está en serio peligro.

Falló el Roma, que pagó el esfuerzo del último jueves en la Liga Europa contra el Shakhtar Donetsk, cuando ganó 3-0, y perdió 0-2 en el campo del Parma, penúltimo.

Los hombres del portugués Paulo Fonseca se quedaron quintos, fuera de los puestos europeos, que le fueron arrebatados por un Atalanta que, antes de visitar este martes al Real Madrid en la vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones, venció 3-1 al Spezia.

El equipo de Bérgamo encara la visita al Madrid con la moral alta, tras asaltar los puestos de Liga de Campeones de la Serie A, y con una delantera en gran estado de forma, después de que el colombiano Luis Muriel firmara un golazo al Spezia y su compatriota Duván Zapata y el esloveno Josip Ilicic dieran unas buenas asistencias en el triunfo por 3-1.

Pudo volver a sonreír al menos parcialmente el argentino Giovanni Simeone, que anotó un gol al Juventus y alcanzó los cincuenta tantos en la Serie A. EFE