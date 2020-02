Ronaldo Nazário: 'Lo que no sufrí de jugador, lo sufro como presidente'

México, 26 feb (EFE).- El brasileño Ronaldo Nazário, anotador de 15 goles en Copas del Mundo de fútbol, confesó este miércoles que como jugador jamás sufrió como sufre ahora en su función de presidente del Valladolid de LaLiga.

'Lo que no sufrí de jugador, lo estoy sufriendo como presidente; la ilusión es grande, tenemos una ciudad de 350.000 habitantes, una afición de dos millones y la responsabilidad es grande', aseguró el delantero retirado, campeón mundial con Brasil en Estados Unidos 1994 y Alemania 2006.

En una rueda de prensa en la Ciudad de México, donde dará una charla este jueves en el evento internacional 'Sports Summit', Ronaldo recordó que el Valladolid es un equipo histórico, pero se ha hecho poco y ahora tiene proyectos como una Ciudad Deportiva, crear mejores condiciones a los jugadores, enriquecer las fuerzas básicas, fortalecer el fútbol femenino y la experiencia con los aficionados.

Al hablar de sus metas, Ronaldo recordó que en la temporada pasada apostaron a mantenerse en la Primera división con uno de los presupuestos más bajos de la liga y lograron el objetivo, pero el estrés tuvo consecuencias en su salud.

'Al final me he ido de vacaciones y todos los valores de una analítica que me hicieron estaban altos, el colesterol, la presión, todo alto. Había sufrido demasiado', reveló.

Ronaldo aceptó que la economía del equipo es mejor, pero todavía limitada porque tiene una deuda que esperan saldar a finales de este año y volverá a ser duro el reto de mantener la categoría.

'El año que viene con más dinero ya veremos qué objetivo vamos a tener', señaló.

Al referirse a sus tiempos de jugador en LaLiga, con el Barcelona en 1996-97 y con el Real Madrid entre 2002 y 2007, 'el Fenómeno' reconoció que en aquella época la competición era fuerte y famosa, pero como presidente la ve más completa.

'Está más organizada, con más controles que permiten seguir una línea responsable', concluyó. EFE