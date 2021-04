Rosales: 'Cambiar mentalidad ha sido muy importante para fútbol venezolano'

Madrid, 9 abr (EFE).- Roberto Rosales, defensa venezolano del Leganés, analizó en EFE la situación actual del combinado de su país y reconoció que es frustrante ser el único equipo de Sudamérica que no ha disputado un Mundial.

'Obviamente resulta frustrante porque históricamente nos ha pesado mucho ser mucho tiempo la 'cenicienta'. Cambiar esta mentalidad ha sido muy importante para el fútbol venezolano', opinó sobre esa 'deuda' histórica.

'Más allá de los logros que cada uno individualmente hemos tenido estos años, hemos fallado en el tema colectivo. Hoy en día, creo que es fundamental la cantidad de jugadores que juegan en equipos y clubes importantes. Ser el único equipo de Sudamérica que no ha jugado un Mundial pesa, pero te motiva para trabajar el doble', añadió.

Catar 2022 puede ser el último tren para él: 'Los jugadores experimentados como Salomón Rondón, Tomás Rincón o yo tenemos esta última oportunidad para pelear por el sueño de clasificarnos de cara al Mundial y lo vamos a intentar aprovechar al máximo'.

Sin embargo, ni siquiera en el caso de lograr el pase a la cita puede dar por sentado que estará en ella: 'Tenemos una herramienta muy buena que es la calidad de los jugadores que tenemos, quienes lo están demostrando en sus equipos'.

'Yo quisiera jugar un poco más para asegurarme un cupo en la selección porque más allá de mi trayectoria o de que haya jugado muchos minutos, nadie es indispensable en el fútbol', expresa sobre una temporada en la que está teniendo menos oportunidades que otras.

Todo dependerá de lo que decida el nuevo seleccionador, José Peseiro: 'Ha sido un cambio duro pero lo hemos enfocado bien. El comienzo fue difícil ya que por la covid no pudimos juntarnos hasta el primer día de eliminatoria. Ha sido un cambio duro, fue difícil, pero el equipo tiene capacidad de asumir bien las ideas del cuerpo técnico'.

De seguir teniendo continuidad, pronto entrará en la lista de los cinco jugadores que más veces han defendido a la 'Vinotinto': 'No suelo estar pendiente de las estadísticas, no es lo que me marca hoy en día. Estoy motivado por poder volver, poder retomar el nivel y mantener ese ritmo durante mucho tiempo. Alcanzar ese registro va a depender de lo que pueda hacer yo para aguantar bien físicamente en lo que me queda de carrera'. EFE

