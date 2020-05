Rosalía evita polémica de portada de revista y dice que la pasa mal confinada

(Actualiza con declaración de la revista sobre las imágenes)

Miami, 8 may (EFE).- La cantante española Rosalía ignoró la controversia que ha desatado la portada de la revista estadounidense People en Español en la que aparece para algunos 'demasiado morena' y aseguró que la imagen le ha dado 'mucha alegría' en medio de un confinamiento por el coronavirus en el que lo 'está pasando mal'.

La imagen en cuestión responde al especial de 'Más bellos' que la publicación prepara cada año y que en esta ocasión retrató en la tapa a la artista sobre un fondo marrón y con un tono de piel más elevado al que se le suele ver en sus fotografías convencionales, lo que desató críticas sobre el proceso editorial de las imágenes.

People en Español, a través de su jefe de redacción, Armando Correo, aclaró en una comunicación a Efe este viernes que el color de la piel de la cantante fue producto de dificultades técnicas por el confinamiento social a causa del coronavirus en Nueva York, donde la revista tiene sede, y no por decisiones estéticas.

'Esta edición se cerró con todo el equipo trabajando remotamente. Que la revista haya impreso es una muestra de un gran esfuerzo colectivo. Habitualmente nuestro equipo de arte trabaja con monitores calibrados para corregir la intensidad del color. En esta ocasión fue imposible. La portada se imprimió con un poco más rojo de lo normal. Es el año de Rosalía, la admiramos y hemos querido celebrar su talento', expresó Correa.

En una entrevista con el programa 'El Gordo y La Flaca' de la cadena Univision, Rosalía salió al paso el jueves de esta polémica al asegurar que la portada le 'hizo mucha ilusión' e incluso llegó a calificarla de 'una alegría', sin siquiera tocar el tema de los comentarios a favor y en contra.

El entusiasmo de Rosalía se desinfló, sin embargo, cuando habló de las semanas que ha pasado en Miami, donde quedó atrapada cuando su natal España cerró las fronteras para contener la pandemia del virus.

'La estoy pasando mal por estar lejos de mi familia', confesó Rosalía, aunque se declaró esperanzada por el hecho de que la gente 'ya puede salir a dar un paseo' y aseguró que todos sus seres queridos 'están bien', así como sus amigos 'por todo el mundo'.

Sin embargo, estas declaraciones de Rosalía no apagaron la batalla campal servida en las redes sociales, que incluso contenía acusaciones de contagiarse de sus nuevas amistades de Hollywood del 'blackfishing', como se define la tendencia de broncearse intensamente y adoptar estéticas de africanos y afroamericanos.

'Rosalía después que Kylie (Jenner) le dio sus consejos para el cambio de raza', escribió una usuaria en Twitter, en referencia a las acusaciones que han caído sobre la menor del clan Kardashian-Jenner y el resto de sus hermanas de pretender ser afrodescendientes.

'A ver, teniendo en cuenta que ella es española y caucásica hay algo que no encaja. Esto es claramente 'blackfishing' porque yo, que también soy española de madre blanca y padre negro (de Camerún), estoy más pálida que ella en esa foto”, agregó otra persona.

Algunos defensores, en cambio, han afirmado que salir en portadas de revistas con el filtro del bronceado intenso es una práctica común: 'Nadie ha criticado por esto a Ariana Grande o Selena Gomez, no. Y más que a la propia Rosalía', replicó un fan.

Otros alegaron que Rosalía no se está apropiando de nada, pues es un bronceado que puede verse las latinas, lo que convirtió la conversación digital también en un debate sociológico.

'Cariño, no, los idiomas que derivan del latín no los hace latinos. Ese término se ha usado toda la vida para gente de LATINOAMÉRICA, que ahora se haya puesto de moda y quieran apropiarse del término no significa eso. Cuando se usaba en tono despectivo a nadie se le ocurría decirlo', explicó una usuaria, por ejemplo.

Finalmente, ante el comentario de que Rosalía no tenía control sobre la decisión de los editores de People en Español, otro replicó: 'no edita pero aprueba y festeja esa portada'. EFE

