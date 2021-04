Rossi afirma que para él Jerez 'siempre ha sido un gran circuito'

Jerez de la Frontera (Cádiz), 29 abr (EFE).- El italiano Valentino Rossi (Yamaha YZR M 1) afirma en la jornada previa al inicio del Gran Premio de España de MotoGP en el circuito Ángel Nieto que el de 'Jerez siempre ha sido un gran circuito' para él.

'Tengo muy buenos recuerdos del pasado y también el año pasado subí al podio, así que necesitamos ser más fuertes, ser competitivos, hacer un buen fin de semana', recordó el piloto italiano.

'Este año vamos a correr en el momento correcto de la temporada, a finales de abril, así que puede ser mejor que el año pasado cuando hizo mucho, mucho calor. Fue difícil para los neumáticos, para los pilotos, para todo, y ahora tendremos mejores temperaturas', indicó Valentino Rossi.

Y al referirse a su futuro equipo patrocinado por Aramco, que no ha querido confirmar la información, Valentino Rossi se ríe al asegurar: 'Sabemos que tenemos un acuerdo con Aramco para hacer el equipo, en VR46, toda la gente que ha trabajado en esto está muy contenta porque hemos trabajado mucho, más o menos durante diez años, comenzamos con Moto3 desde el campeonato italiano y llegar a MotoGP para nosotros es genial'.

'Hay mucha gente involucrada en el proyecto, algo que creo que es bueno, pero sinceramente no sé nada de esto de que Aramco no sabe nada del proyecto', asegura Rossi.

'Aramco en los últimos años ha apoyado a muchos deportes diferentes desde el fútbol al deporte de motor, está también en la Fórmula Uno y para nosotros es un socio importante que nos puede ayudar a hacer el equipo en MotoGP', continúa el italiano.

No obstante Rossi destacó que sus planteamientos no cambian pues 'voy decidir durante la temporada, y dependerá de lo que he dicho siempre, los resultados', y enseguida destacó que para el nuevo equipo estaba en contacto con todas las marcas pues 'hablamos con todos, Aprilia, Yamaha, Ducati, Suzuki, pero no se ha decidido nada todavía'.

'Estamos todos muy contentos con esta posibilidad también porque es un socio muy, muy importante, una cosa muy grande, y también un patrocinador, en mi opinión, muy importante para MotoGP, después del resto de petroleras que están ya en la parrilla', asegura Rossi.

'Aramco ha invertido mucho en los últimos años en la F1 y es un mercado que conoce, y nosotros, obviamente, estamos muy contentos, también porque para nosotros es la cuadratura del círculo el tener un equipo en MotoGP', dice satisfecho el piloto italiano. EFE